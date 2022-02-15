В Минэке предложили обложить налогом вывод криптовалют в рубли

Министерство экономического развития России предложило установить налог по факту конвертации криптовалют в рубли. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.
По мнению Минэкономразвития, майнинг нужно разрешить в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии. Чтобы удешевить добычу криптовалют, в министерстве предложили понизить расценки для подключения майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам, а также установить низкие тарифы на электроэнергию. При этом расценки не будут зависеть от места производства.
Минфин предлагал обложить криптовалюту налогом на прибыль: цифровую валюту приравняют к имуществу, а налог с нее будут взимать в случае заработка.
Банк России выступил против выпуска, обмена и обращения криптовалют в стране. Кроме того, регулятор считает, что нужно установить ответственность за эти действия, а также за использование цифровых валют для платежей. В них Центробанк видит риски для курса рубля.
Минфин, в свою очередь, разработал концепцию регулирования криптовалют в России, включающую, в частности, проведение всех операций с цифровыми валютами через российские банки, идентификацию держателей криптокошельков и разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Правительство поддержало Минфин, выступив против запрета майнинга. Ведомство вместе с Центробанком должно подготовить законопроект к 18 февраля.