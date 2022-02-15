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09:49 (мск), источник: РБК

В Минэке предложили обложить налогом вывод криптовалют в рубли

Чтобы удешевить добычу криптовалют, власти предложили понизить расценки для подключения майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам и установить низкие тарифы.

Источник: Reuters

Министерство экономического развития России предложило установить налог по факту конвертации криптовалют в рубли. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

По мнению Минэкономразвития, майнинг нужно разрешить в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии. Чтобы удешевить добычу криптовалют, в министерстве предложили понизить расценки для подключения майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам, а также установить низкие тарифы на электроэнергию. При этом расценки не будут зависеть от места производства.

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Минфин предлагал обложить криптовалюту налогом на прибыль: цифровую валюту приравняют к имуществу, а налог с нее будут взимать в случае заработка.

Банк России выступил против выпуска, обмена и обращения криптовалют в стране. Кроме того, регулятор считает, что нужно установить ответственность за эти действия, а также за использование цифровых валют для платежей. В них Центробанк видит риски для курса рубля.

Минфин, в свою очередь, разработал концепцию регулирования криптовалют в России, включающую, в частности, проведение всех операций с цифровыми валютами через российские банки, идентификацию держателей криптокошельков и разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Правительство поддержало Минфин, выступив против запрета майнинга. Ведомство вместе с Центробанком должно подготовить законопроект к 18 февраля.

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