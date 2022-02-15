Представители туротрасли рассказали, как россияне могут сэкономить на отдыхе в Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции в иностранной валюте — с BB- до B+. Прогноз по стране остается негативным. «Экспансионистская политика Турции (включая крайне отрицательные реальные ставки) может закрепить инфляцию на высоком уровне, увеличить подверженность государственных финансов риску обесценения», — говорится в отчете агентства.
К концу года инфляция в Турции может вырасти до рекордного 41%. В следующем году — до 28%.
Стабильными рейтинг и прогноз по Турции были ровно два года назад. В феврале 2020-го Fitch Ratings отмечало восстановление темпов экономического роста страны с 3,1% до 3,9%. А уровень инфляции, как прогнозировалось, снизится с 20% до 10,5%.
Раньше купишь — дешевле выйдет
Курс национальной валюты Турции в последнее время не просто снижается, он обваливается. Причем не только к твердым валютам, но и к рублю. Год назад турецкая лира стоила больше 10 рублей, сейчас — 5,6 рубля.
Одна из главных причин рекордного удешевления лиры — в странной финансовой политике президента Эрдогана, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Эрдоган решил, что вопреки всем законам экономики для снижения инфляции нужно опускать ставку ЦБ, хотя так это не работает ни в одной стране мира», — отмечает Кричевский.
«Газета.Ru» спросила экспертов и участников рынка туристических услуг, смогут ли россияне сэкономить в поездке на отдых в Турцию, пользуясь падением курса лиры.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе советует сосредоточится не столько на курсе лиры к рублю или евро, сколько на раннем бронировании. «Акция раннего бронирования туров действует до 31 марта и распространяется на поездки на весь пляжный сезон», — говорит Ломидзе.
Заплатить сейчас нужно будет от 10% до 30% от зафиксированной стоимости тура, а оставшуюся часть — весной или летом, например, за две недели до вылета, уточняет Ломидзе.
В обычные времена» акция раннего бронирования подразумевала, что турист оплачивает пакет сразу, целиком. И за это получает существенную скидку. Сейчас предлагается и скидка, и фактически рассрочка по оплате. Но такая схема имеется далеко не у всех операторов и турагентов.
После 31 марта цены на путешествия, что называется, «отпустят». Сейчас, например, трехзвездочный отель с перелетом на двоих на неделю с аll inclusive на Анатолийском побережье Турции обойдется в 45−50 тыс. руб. В апреле такой же тур будет стоить от 60 тыс. руб.
«“Пять звезд” на неделю в июне оценивается сейчас в 145 тыс. руб. Если же покупать такой тур в апреле, то он подорожает до 170 тыс. руб. На побережье Эгейского моря примерно такая же “пятерка” аll inclusive обойдется примерно в 200 тыс. руб.», — говорит Ломидзе.
Стоимость туров в этом сезоне подогревается отказом от локдаунов в Турции и повышенным интересом к этой стране европейцев. По сведениям Ломидзе, большие любители турецкого гостеприимства — немцы и британцы — уже активно бронируют отдых и в Стамбуле, и в Анталье, а также на Эгейском побережье.
В среднем за счет раннего бронирования россияне могут сэкономить на покупке турпакета до 25%, считают в АТОР.
Оборотная сторона гостеприимства
Профессор Российского государственного университета туризма и сервиса депутат Госдумы Николай Новичков тем не менее убежден, что турецкий бизнес не сможет задрать ценник в этом сезоне.
«Будет конкуренция со стороны Египта, где ценник однозначно ниже, а также есть конкурентные предложения Туниса, Кипра, Греции. И за российского туриста туркам еще придется побороться», — объясняет Новичков.
Кроме того, он уверен, что и российский турист, и европейский распробовали отечественные курорты, отдых на которых и дешевле, и безопаснее. «Так что выманить туриста на берег турецкий будет не так-то просто», — отмечает Новичков.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточняет, что за прошлый год внутренний туризм восстановился к 2019 допандемийному году почти на 90%, а выездной пока отстает. В 2020 году в Турции отдохнули порядка 2 млн россиян, в 2021 году — 4,7 млн. И примерно на 1,5 млн россиян больше отдохнули бы в Турции, если бы она не повторила локдаун.
Пик заездов был в 2019-м, тогда в Турции провели отпуск 6,9 млн россиян, продолжает Горин. Он напоминает, что доля Турции достигает обычно 50−60% от всего выездного туризма.
«Турция отличается разнообразием цен, отличным сервисом, это ее конкурентные преимущества. Неслучайно для турецкого отдыха характерен сильный возвратный спрос (когда туристы возвращаются в страну по несколько раз). То есть потенциал Турции огромен. Турция в этом году, возможно, сможет восстановить прежний турпоток из России», — говорит Горин.
Оборотной стороной этого преимущества турецких берегов является динамическое ценообразование. Если спрос начнет расти, то цены в высокий сезон на турецкие курорты могут вырасти непредсказуемо, единодушны во мнении эксперты.
Турецкие СМИ сейчас пишут о росте цен на продукты питания в стране. Но отказывать гостям в аll inclusive турецкие отельеры не намерены, заверяет управляющий директор TEZ TOUR Димитрис Харитидис. «Инфляция в Турции, конечно, растет. Но главный риск — геополитическая напряженность, а не цены на продукты и электроэнергию», — объясняет Харитидис.
Не стоит забывать, что Турция остается для россиян привлекательной страной для шопинга. Классических шоп-туров за одеждой в Турцию сейчас нет. Но если немного посидеть возле ресепшена в любом турецком отеле, то легко увидеть, с какими объемными сумками россияне возвращаются из торговых центров. И там не только сувениры и рахат-лукум.
Дмитрий ГоринВице-президент Российского союза туриндустрии
В туркомпании Tui уточнили, что от ослабления турецкой лиры выиграют только те туристы, которые оплачивают в Турции товары и услуги в кафе и ресторанах, ходят за покупками в торговые центры, обменяв евро и доллары на местную валюту.
При этом контракты с турецкими отельерами уже подписаны практически на весь летний сезон, отмечают участники рынка. «Контрактинг на это лето уже завершен, цены зафиксированы. Как правило, в евро. Так что на стоимости туров колебания курса лиры к евро (или доллару) особо не влияют», — говорит Ломидзе из АТОР.
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