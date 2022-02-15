В России началось тестирование платформы цифрового рубля

В тестировании участвуют 12 банков. На сегодняшний день три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием мобильных приложений.
Через мобильное приложение клиенты смогли открыть цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, а также обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые и провести операции перевода цифровых рублей между собой.
Остальные участники пилотной группы намерены подключиться к тестированию платформы по мере завершения доработок своих ИТ-систем, отметили в ЦБ.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, регулятор намерен в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. Впоследствии регулятор рассчитывает предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами, отметила зампред ЦБ. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.
Напомним, ЦБ впервые представил концепцию цифрового рубля в октябре 2020 года. Предполагается, что это будет дополнительная форма национальной валюты, которая будет эмитироваться ЦБ в цифровом виде и сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также с цифровыми финансовыми активами. В частности, для проведения платежей с использованием цифрового рубля могут применяться QR-коды или биометрические технологии. Компании смогут использовать цифровой рубль в дополнение к системе существующих безналичных расчетов.