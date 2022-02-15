14:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Торговые роботы не поняли сарказм президента Украины Зеленского по поводу вторжения
Торговые роботы и трейдеры стали жертвами сарказма президента Украины Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
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Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told»).
Михаил Подоляк, советник главы администрации Зеленского, позже сказал, что замечания следует интерпретировать как иронию, и страна по-прежнему скептически относится к конкретным датам потенциального вторжения. Рынок акций отыграл потери.
На Украине ранее подсчитали убытки от паники вокруг возможного вторжения России — они составляют два-три миллиарда долларов ежемесячно. Об этом рассказал депутат Верховной Рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.