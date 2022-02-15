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20:45 (мск), источник: Life.ru

Стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 впервые с 31 декабря

В ходе торгов 15 февраля цена газа в Европе упала ниже $800 долларов за 1 тысячу куб. м впервые с 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

При этом стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 798,9 доллара за 1 тысячу куб. м, или 68,015 евро за МВт·ч.

Как уточняется, общее снижение цены газа с начала дня составляет более 15%. Такая динамика связана с итогами переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Котировки TFM1! от TradingView

Напомним, сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

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