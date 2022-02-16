Минфин оценил дополнительные «антиковидные расходы» бюджета в сотни миллиардов рублей

Такая динамика приведет к возникновению дефицита в Фонде социального страхования (ФСС, за счет его ресурсов производятся выплаты по больничным), который будет закрыт средствами федерального бюджета.
Кроме ФСС потребуется дофинансировать и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Все это потребует сотен миллиардов рублей, заявил министр, не назвав точную сумму.
Другой блок расходов, на который также придется направить дополнительное финансирование, — это различные программы льготного кредитования, субсидия из бюджета по которым привязана к размеру ключевой ставки ЦБ (как правило, банкам компенсируется разница между льготной ставкой и рыночной).
В частности, это ипотека, кредиты малому бизнесу, механизм «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа (занимается кредитованием мегапроектов), перечислил министр.
Кроме этого, нужно будет направить ресурсы на индексацию расходов по инвестпроектам, которые подорожали из-за повышения стоимости стройматериалов.
В прошлом году на антиковидные меры из федерального бюджета было потрачено около 850 млрд руб., говорил Силуанов в интервью телеканалу РБК. По его словам, в первую очередь средства пошли на оказание медицинской помощи людям.
Проект федерального бюджета на 2022−2024 гг. был внесен в Госдуму 30 сентября. На тот момент размер ключевой ставки ЦБ составлял 6,75%. До настоящего момента регулятор провел серию ее повышений. На последнем заседании ЦБ решил повысить ключевую до 9,5%.
По данным Росстата, в январе 2022 г. инфляция ускорилась до 8,7% против 8,4% по итогам декабря 2021 г. Это значение — рекордное за последние шесть лет.
На удорожание строек может потребоваться более 300 млрд руб., сообщали ранее «Ведомости». Примерно половина удорожания — 138 млрд руб. — приходится на трассу М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Как говорил ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани может обойтись примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы.