Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
У Бангкока появится новое официальное названиеКрунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы Таиланда
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Источник: © РИА Новости

«По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — прокомментировал он.

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — добавил министр.

Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Мы идиоты'. Британцы осознали, что 'вторжения' России на Украину не будет
Почему украинские военные летчики массово увольняются из ВВС
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь