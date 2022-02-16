Силуанов рассказал об аргументе нагрева воды в дискуссии о майнинге

«К сожалению, у нас сейчас пока нет общего понимания с Центральным банком. Думаю, что нам сложно будет достичь такого понимания, но мы стараемся. И Центральный банк [готов] находить какие-то точки сближения. По тем позициям, по которым у нас однозначно есть разногласия, будем пытаться регулировать в соответствии с действующими порядками», — сказал глава Минфина.
Существует процедура снятия разногласий через специальную таблицу, которую будет рассматривать правительство, напомнил он.
Криптовалюта — волатильный инструмент, по которому есть риски, и «нужно ограничить возможности для неквалифицированных инвесторов использовать этот инструмент в качестве вложений своих ресурсов», считает Силуанов.
«Мы можем обеспечить прослеживаемость его [инвестора] действий, в том числе расчетов. Это гораздо более правильно, нежели ситуация, которая сегодня существует. Когда мы не знаем, сколько там — 12 млн, 19 млн, 5 млн участников этого рынка. Дело в том, что рынок серый, поэтому, если обеспечить контроль, можно идентифицировать участников, и мы хотим это сделать. А те, кто будет заниматься теневыми расчетами и так далее, [ими] надо заниматься со стороны правоохранительных органов», — добавил министр.
Легализация отрасли относится и к майнингу — его нужно не запрещать, а ввести в легальное поле, присвоить код экономической деятельности и брать с майнинга налоги, считает Силуанов, хотя подчеркивает, что налогообложение криптоотрасли — не основная цель регулирования сектора.
«Все говорят: они майнят в гаражах, воду греют в компьютерах. Все эти фермы [обеспечивают] большой уровень тепла. Так вот, [существует] аргумент о том, что вся эта ферма является водонагревательным прибором. Такие даже сегодня есть аргументы — что майнинг [обеспечивает] нагревание воды», — поделился Силуанов.
Речь идет о том, что некоторые майнеры предлагают использовать тепло, выделяемое компьютерами при добыче криптовалют, для нагрева воды и отопления помещений.
Например, в Канаде есть проект по отоплению теплиц для выращивания клубники таким способом.
Он также вновь выступил за проведение криптовалютных операций через банки — через брокерский, инвестиционный или «криптосчет», который «необязательно должен учитываться в балансе банка». Большинство стран занимаются регулированием, а не запретом криптовалют, подчеркнул министр. При этом он не раскрыл оценки по размерам возможного сбора налогов с этой отрасли, отметив, что они еще готовятся.
В январе Банк России предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также майнинг, так как они, с точки зрения регулятора, несут риски для финансовой системы страны и стабильности рубля. Вскоре со своим видением этой проблемы выступил Минфин — его концепция предусматривает, что все операции с криптовалютами должны проходить через российские банки, те должны устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Правительство уже утвердило эту концепцию, но Банк России по-прежнему настаивает на наличии рисков. «Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительство, и основной вывод — что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу», — заявила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.