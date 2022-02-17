Минфин заявил о снятии оснований включения в серый налоговый список ЕС

С учетом реализованных изменений в налоговом режиме специальных административных районов (САР) у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. Об этом 17 февраля заявил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
16 февраля Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента САР (до этого такой статус могли приобрести только иностранные юрлица). Нормы были включены депутатскими поправками в правительственный законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения.
Скорость внесения изменений была обусловлена тем, что утверждение Евросоюзом обновленного списка стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам корпоративного налогообложения, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 года, пояснил Сазанов.
Без корректировок режима САР страны Евросоюза получили бы право применять к России защитные меры административного и правового характера.
«По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам», — сказал Сазанов. РБК направил запрос в европейскую Группу соответствия налогового законодательства стандартам ЕС, которая вела с Россией переговоры.
Представители Евросоюза готовились включить Россию в серый налоговый список, так как, по их мнению, спецрайоны создавали нечестную налоговую конкуренцию.
После этого российский Минфин вступил с европейскими органами в переговоры и сообщил о двух требованиях с их стороны: сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.
Принятые поправки удовлетворяют обоим требованиям, писал РБК. Российские компании получили право осуществить переезд в САР на нескольких условиях: компания создана до 1 января 2018 года, местом ее нахождения являются остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область), а правительство региона изначального базирования не возражает против перерегистрации. Изменились и общие требования для применения режима САР: резидентам необходимо вложить не менее 300 млн руб. в создание инфраструктуры в районе регистрации (ранее сумма инвестиций составляла 50 млн руб.), создать офис на территории САР площадью не менее 50 кв. м и оформить в штат 15 сотрудников. При этом фактическое управление должно осуществляться на территории России, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%. Для использования преференций любым новым и существующим компаниям в САР будет необходимо подтвердить реализацию в спецрайонах экономической деятельности (substance).
Специальные административные районы — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и на острове Русский Приморского края. В настоящее время в них зарегистрировано более 50 резидентов, подавляющее большинство — в Калининграде. К основным льготам режима относятся нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%, пятипроцентный налог на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО), 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях, 0% на доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли компании.