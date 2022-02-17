ЕС хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа

«Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров, <…> это оценивается в 4,1 миллиарда евро», — пишет ЕК.
В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
«Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации. На его долю приходится 23% спроса на энергию. <…> В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится», — говорится в документе.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон провел переговоры с крупными продавцами топлива в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри страны о готовности «временно увеличить» добычу газа для Европы.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что подобные меры необходимы на случай прекращения российского транзита через Украину, поскольку в Вашингтоне считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность в том, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.