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01:26 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из пакета санкций, который может быть введет против России в случае эскалации ситуации на Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: © РИА Новости

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — пишет издание.

По словам собеседника агентства, в январе Рим неофициально обратился в Еврокомиссию, которая занимается подготовкой санкционного пакета, чтобы изложить свои опасения относительно возможного негативного влияния ограничения на итальянскую экономику.

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Как пишет Блумберг, Италия и Германия хотят защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. С этой целью Рим предлагает вводить ограничения против отдельных россиян, а не целых секторов экономики России. Кроме того, Рима попросил Еврокомиссию создать компенсационный механизм для нивелирования эффекта от санкций.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что проект санкционного пакета разработан и будет предложен в случае необходимости. При этом энергетический сектор России станет важной частью данного пакета, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

Заявления о «вторжении» продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что «часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время». Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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