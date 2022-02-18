Эксперты рассказали о недопуске компаний под санкциями в иностранные суды

Российские компании, находящиеся под санкциями, сталкиваются с практическими трудностями при обращении в международный арбитраж. На эту проблему 17 февраля указали юристы, принявшие участие в конференции «Арбитражные споры с участием подсанкционных лиц. Уроки для России и ЕС» на базе Российского совета по международным делам (РСМД).
Основная проблема: подсанкционные компании не могут оплатить арбитражный сбор, поскольку банки отказывают в проведении операции юрлицам из черного списка. Это один из трех обязательных сборов наряду с регистрационным и обеспечительным, без которого делу не дадут движения.
Размер арбитражного сбора зависит от суммы исковых требований, числа участников спора, его характера и может исчисляться сотнями тысяч долларов.
Де-юре абсолютно все компании имеют возможность защищать интересы в авторитетных арбитражных институтах. Однако де-факто, по оценке председателя комиссии Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству Петра Ильичева, сам факт введения санкций ограничивает доступ компании к международному правосудию.
Еще в 2015 году ряд ведущих международных арбитражных институтов, включая соответствующие суды Торговой палаты Стокгольма (SCC) и Международной торговой палаты (ICC), выпустили совместное заявление, что готовы преодолевать трудности, с которыми сталкиваются российские подсанкционные компании при обращении в арбитраж. Но в то же время на практике они вынуждены соблюдать санкционный режим, указал председатель коллегии по международным и инвестиционным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский. Европейские арбитражные институты писали в 2015 году, что санкции не препятствуют сторонам, внесенным в санкционный список ЕС, в подаче просьбы об арбитраже, однако фигурантам могут понадобиться специальные разрешения от европейских регуляторов, например на оплату спора.
По словам Гребельского, были случаи, когда в проведении платы арбитражного сбора подсанкционным компаниям отказывали даже европейские филиалы российских банков.
Он заметил, что некоторым удавалось провести плату, но при этом использовалась «схема в обход закона». Такой способ слишком рискованный: если нарушения обнаружатся, стороне едва ли удастся выиграть спор, указал юрист.
«Другая проблема — сложности с наймом иностранных консультантов, а также с выбором арбитра. Не каждый авторитетный арбитр захочет рассматривать спор с участием подсанкционных лиц», — добавил Гребельский.
Альтернатива международному арбитражу
В июне 2020 года в России вступил в силу так называемый закон Лугового, который позволил лицам и компаниям под санкциями переносить судебные разбирательства в Россию, если те лишены возможности отстаивать права за рубежом. Первым делом по «закону Лугового» был иск НАО «Царьград Медиа» к Google о блокировке аккаунта канала в YouTube. Google закрыл доступ компании к своим услугам, ссылаясь на то, что бенефициар «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями США и ЕС. Договор между компаниями предусматривал подсудность по месту нахождения ответчика, в Англии и США.
Однако «Царьград», воспользовавшись новыми нормами, потребовал переноса дела в российский суд, и это требование было выполнено. Впоследствии Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьграда» о восстановлении аккаунта в YouTube. Старший юрист практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Кира Винокурова привела в пример другие судебные кейсы с использованием новых норм российского Арбитражно-процессуального кодекса.
Среди них, в частности, дело «Силовых машин» Алексея Мордашова против украинского «Востокэнерго» на сумму 268 млн руб. Суть спора была в том, что «Силовые машины» не получили в полном объеме плату за выполнение работ по модернизации Луганской теплоэлектростанции, потому что украинская сторона перестала вносить оплату, обосновав это отказом украинских банков проводить транзакции в пользу компании, находящейся под санкциями США и самой Украины.
По договору между компаниями, их споры должен был рассматривать Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, но «Силовые машины» не смогли оплатить регистрационный и арбитражный сборы. Компания Мордашова добилась рассмотрения дела в российском суде. Суд первой инстанции удовлетворил требования «Силовых машин» на сумму 268 млн руб., однако дело еще не завершено («Востокэнерго» подало кассационную жалобу). Несмотря на то, что «закон Лугового» защищает интересы российских компаний, его можно рассматривать как «мину замедленного действия». По оценке экспертов, западные арбитражи не обязаны признавать решения российских судов, а кроме того, такие поправки в кодекс могут вести к международной напряженности, говорилось на конференции.
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