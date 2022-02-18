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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги на Московской бирже в пятницу, 18 февраля, закрылись падением основных индексов. По данным площадки, индекс Мосбиржи потерял 3,12 процента, а РТС опустился на 3,67 процента.

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Источник: AP 2022

Поводом для снижения котировок на фондовом рынке все еще служит геополитическая напряженность из-за ситуации вокруг России и Украины.

Вечером в пятницу курс рубля резко упал после слов главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о начале организованной эвакуации жителей в российскую Ростовскую область. Вскоре российская валюта немного отыграла падение: после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ему неизвестно о массовой эвакуации жителей ДНР в Россию. Позднее курс доллара на торгах подскочил выше 77 рублей.

Вечером 18 февраля стало известно, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали эвакуировать жителей Донецка в Россию. В каждом районе Донецка были определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы.

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