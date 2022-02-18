Банк России сформулировал предложение искоренить в России частные криптовалюты

Банк России подготовил два законопроекта (поправки к закону о цифровых активах и к КоАП, с ними ознакомился «Ъ»), направленные на запрет почти всех возможных операций с частными криптовалютами в России. В частности, предполагается запретить «организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории РФ, включая создание и функционирование в РФ юридических лиц, деятельность физических лиц», способствующих такой деятельности. Источник «Ъ», знакомый с разработкой проектов, пояснил, что проекты были направлены в Минфин. В Минфине не стали комментировать это событие.
Дискуссия по регулированию рынка криптовалют и майнинга оживилась после публикации доклада ЦБ, в котором регулятор выступил за жесткий запрет выпуска и обращение криптовалют. Вместе с тем правительство поддержало позицию Минфина, выступив в пользу регулирования рынка, и утвердило «Концепцию регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют». Поправки к существующему законодательству Минфин и ЦБ должны были разработать до 18 февраля.
Поправки к закону «О цифровых финансовых активах…», разработанные ЦБ, также обязывают кредитные организации, а также операторов связи, операторов почтовой связи отказывать в осуществлении платежей и переводов денежных средств в пользу лиц, занимающихся выпуском и организацией обращения частной цифровой валюты как в РФ, так и за ее пределами. Под запрет подпадает распространение в России «информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты».
Источник «Ъ», знакомый с разработкой законопроекта, пояснил, что речь идет исключительно о рекламе, а не частном общении людей.
За нарушения этих запретов предполагается ввести суровые штрафы.
- В частности, за организацию выпуска и обращения криптовалют предполагаются штрафы в размере 300−500 тыс. руб. для граждан и должностных лиц и 0,7−1 млн руб. для юрлиц.
- За прием цифровых валют в качестве средства оплаты вводятся санкции 30−50 тыс. руб. для граждан и должностных лиц, а также 0,7−1 млн руб. для юрлиц, филиалов, представительств, компаний и прочих корпоративных образований.
- Кредитным организациям и НФО за нарушение положений закона грозят штрафы в 300−500 тыс. руб. для граждан и должностных лиц и 0,7−1 млн руб. для юрлиц.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что, несмотря разногласия, позиции Минфина и ЦБ близки, так как регуляторы понимают, что инвестиции в криптовалюты — большой риск для россиян. Разница, как отмечает он, заключается в подходе к регулированию: Минфин настаивает, что в цифровые валюты уже инвестировали миллионы людей и нельзя не принимать это во внимание, а ЦБ возражает, что это не стало преградой для запрета таких инструментов в Китае.
Как считает ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис, Минфин и ЦБ словно «выступают в России в роли доброго и злого полицейских». По его словам, Банк России «высказывает такие драконовские инициативы», что любые предложения министерства на их фоне «выглядят приемлемыми», даже запрет на инвестиции в криптовалюты на сумму более 50 тыс. руб.
Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский отметил, что инициатива ЦБ по сути «закрепляет право зарубежных игроков зарабатывать на операциях с криптой и запрещает это делать отечественным фирмам», что эксперт считает «откровенно вредительским подходом». Участник экспертного совета по цифровой экономике при комитете Госдумы по предпринимательству Мария Аграновская заявила, что в результате «такого сценария, который предлагает Банк России, многие технологичные проекты могут покинуть российский рынок», и не видит реальных аргументов, подкрепляющих позицию регулятора.
Аграновская также отметила, что цифровые валюты в российском законодательстве признаны имуществом, а базовые конституционные права предполагают свободу владения и распоряжения частной собственностью.
При этом эксперты не ожидают, что инициативы ЦБ будут реализованы. Основатель Bitnalog Дмитрий Мачихин заметил, что инициатива ЦБ «ломает логику, которую заложил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко». Мария Аграновская подчеркнула, что позиция ЦБ противоречит рекомендациям FATF. В случае реализации предложенных мер она ожидает появление черного рынка, переход части криптосообщества в серую зону, а также переток бизнеса в другие юрисдикции. Кивкулис считает, что инициативы Минфина куда реалистичнее и «возможные ошибки в регуляторных нормах со временем исправить проще, чем отменить тотальные запреты ЦБ».