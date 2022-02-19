Импортный алкоголь задерживается на латвийской границе

Задержки с пропуском грузов на латвийско-российской границе осложнили импорт алкогольных напитков, рассказали «Ъ» участники рынка. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что очереди из грузовиков скопились с обеих сторон, время прохождения партий увеличилось с трех-четырех до восьми-десяти дней.
Как отмечает один из источников «Ъ», алкоголь не относится к скоропортящимся товарам и не пользуется приоритетом, а к 8 марта растут поставки цветов, срок годности которых ограничен.
Основатель и президент Simple Максим Каширин напоминает, что проблема возникла еще в ноябре 2021 года при закрытии одного из пограничных переходов между Белоруссией и Польшей. По словам источников «Ъ», это привело к перенаправлению части грузопотока в Прибалтику. Но к февралю 2022 года ситуация усугубилась в том числе в связи со сбоями в работе программного обеспечения таможни Литвы и Латвии, продолжает Каширин. По его словам, очереди приводят к дефициту транспорта и «беспрецедентному» росту стоимости логистики. Александр Липилин говорит, что заказ машины Рига—Москва подорожал примерно на 50%, а в некоторых случаях — на 100% от обычного тарифа. По словам источника «Ъ», тарифы иногда превышают предновогодний уровень.
В Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Один из крупнейших местных операторов — Girteka Logistics — ранее также уведомлял о временном сокращении числа работников из-за COVID-19, что сказалось на снижении темпов оклейки партий вина акцизными марками и этикетками примерно на 30%, сообщал WineRetail.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили, что со стороны Латвии снижена ритмичность приема и подачи транспортных средств международной перевозки. По информации сопредельной стороны, на латвийских пунктах идет обновление программного обеспечения и есть недостаток должностных лиц в связи с распространением COVID-19, добавил представитель ФТС. По его словам, рабочие смены сотрудников таможенных постов Псковской таможни усилены.
Коммерческий директор сети «Градусы всего мира» Руслан Соловьев говорит, что замедление поставок пока не привело к нехватке алкоголя на складах, но сохранение ситуации грозит временным выбытием отдельных позиций на полках. По словам Максима Каширина, у Simple консолидационные склады расположены в различных точках Европы, что помогает минимизировать негативные последствия. Simple не планирует в ближайшее время пересматривать цены и надеется, что сроки доставки и тарифы стабилизируются в течение нескольких месяцев, добавил он. В Luding Group также говорят, что имеют достаточные складские и страховые запасы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку. В «Ленте» и Auchan заявили, что не получали уведомлений о возможных задержках и не испытывают сложностей.
По итогам января—ноября 2021 года ввоз крепких напитков вырос на 19,73%, до 8,2 млн дал, поставки тихих вин за весь 2021 год увеличились на 6,6%, до 30,08 млн дал.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что остатки импортного вина на складах и в магазинах исчисляются десятками миллионов бутылок, а сложности могут быть у небольших сетей, которые сами импортируют, но не имеют запасов.
С проблемами сталкиваются не только алкогольные компании. В PepsiCo говорят, что заказы на перевозку пищевых ингредиентов из Европы принимаются с тарифом, в два-три раза превышающим базовый. По словам источника «Ъ» на рынке, ситуация только усиливает давление на продовольственную инфляцию. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина говорит, что перевозчики предлагали российским регуляторам установить «зеленый коридор» для пропуска порожних грузовиков в страну, чтобы облегчить ситуацию на границе и решить проблему с нехваткой транспорта, но пока решения по вопросу не принято.
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