Страны G20 объяснили медленное восстановление мировой экономики

«Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой минфина США по итогам встречи в Индонезии (цитата по ТАСС).
Восстановление экономики будет происходить «несинхронно» в связи с неравным доступом к вакцинам, сказано также в документе. Потенциальные риски представляют «перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители».
Страны G20 также следят за международными рисками, которые связаны с растущей геополитической напряженностью и макроэкономической и финансовой уязвимостью, говорится в документе. Авторы заявления также сообщили о планах провести «более системный анализ макроэкономических рисков, связанных с изменением климата, а также затрат и выгод от различных переходных процессов».
Весной прошлого года в G20 рассказали об улучшении мировой экономики. «Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 г., глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», — говорилось в сообщении минфина Италии по итогам встречи министров экономики и финансов и глав центральных банков стран G20.