Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые создали опреснитель морской воды за четыре доллара Этот прибор поможет решить проблему питьевой воды в нуждающихся странах
Фоторепортажи
14Акулы, пруд любви и штормовые олуши
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии назвала странной политику «Газпрома» по поставкам газа в Европу

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» странно ведет себя на фоне мирового роста цен на газ. Также она признала, что Евросоюз не сможет заменить поставки российского газа на сжиженный природный газ (СПГ).

Источник: Reuters

Госпожа фон дер Ляйен отметила, что на долю «Газпрома» приходится около 40% закупаемого Европой газа.

«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — сказала госпожа фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по агенству «Прайм»).

16 февраля «Газпром» сообщил, что европейские хранилища опустели почти на 94% объема, закачанного туда летом 2021 года. Также в ЕК заявляли, что Европа обеспечена газом на ближайшие недели зимы в случае, если «Газпром» прекратит поставки газа в регион.

Поставки российского газа в Европу начали снижаться в середине 2021 года, с начала 2022-го падение усилилось. Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок газа с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей. В Евросоюзе надеются, что это поможет справиться с частичным прекращением импорта газа из России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тренера Валиевой проверят на предмет жестокого обращения с ребенком
Рост цен вынудил производителей продуктов пойти на крайние меры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь