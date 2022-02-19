Глава Еврокомиссии назвала странной политику «Газпрома» по поставкам газа в Европу

Госпожа фон дер Ляйен отметила, что на долю «Газпрома» приходится около 40% закупаемого Европой газа.
«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — сказала госпожа фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по агенству «Прайм»).
16 февраля «Газпром» сообщил, что европейские хранилища опустели почти на 94% объема, закачанного туда летом 2021 года. Также в ЕК заявляли, что Европа обеспечена газом на ближайшие недели зимы в случае, если «Газпром» прекратит поставки газа в регион.
Поставки российского газа в Европу начали снижаться в середине 2021 года, с начала 2022-го падение усилилось. Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок газа с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей. В Евросоюзе надеются, что это поможет справиться с частичным прекращением импорта газа из России.