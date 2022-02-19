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14:22 (мск), источник: © РИА Новости

У ЕС не будет проблем с газом без российского топлива, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.

Источник: Reuters

«Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой», — сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого «голубого топлива», порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от которой Еврокомиссия считает необходимым избавиться, отмечала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского «голубого топлива» импортом СПГ.

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. «Газпром» неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что «Газпром» строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

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