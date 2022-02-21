Обороты похоронного бизнеса выросли из-за высоких цен

Оборот рынка ритуальных услуг РФ в 2021 году увеличился на 12,5% год к году, до 80,4 млрд руб., это максимум с 2013 года, когда рост составил 14,3%, подсчитал «Ъ» на базе данных Росстата. Динамика оказалась ниже прироста уровня смертности, составившего в 2021 году 15,1% год к году, до 2,44 млн человек.
Причина дисбаланса — в стремлении россиян экономить на погребении, утверждают участники рынка.
В «Ритуал.ру» заявили «Ъ», что в 2021 году его выручка осталась примерно на уровне 2020 года из-за неготовности потребителей «к дополнительной финансовой нагрузке». В сети похоронных домов «Журавли», напротив, доходы увеличились на 20% год к году. Там причиной этому называют высокую инфляцию.
Самый большой рост рынка произошел в Подмосковье, где, по данным Росстата, в 2021 году общая выручка ритуальных компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд руб. Динамика выбивается из общей тенденции: в остальных регионах прирост составил от 5−15%. Так, в Москве ритуальные агентства выручили совокупно 9,5 млрд руб., что всего на 6,8% больше год к году. При этом в столице смертность выросла на 15% (172 тыс. умерших), а в Подмосковье — на 10% (125 тыс. умерших). Оператор подмосковных кладбищ ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» и другие крупные игроки — АО ЦМУ, МКП «Монумент», ООО КПД, МУП «Реквием», «Стелла-память», «Память М» — не ответили «Ъ».
Ярко выраженный рост областного рынка обусловлен тем, что москвичи стараются хоронить близких в Подмосковье, где цены за участок на кладбище заметно ниже, полагают в «ЮОО ВОИ Вектор» (столичная похоронная служба).
Там отмечают, что на кладбищах столицы земля стоит не менее 200 тыс. руб., в области — 70 тыс. руб.
На кладбищах Москвы в основном близкие хоронят усопших, если уже есть семейная могила, отмечает гендиректор «КриоРус» Валерия Прайд.
К тому же в Подмосковье цены на ритуальные услуги ниже, чем в столице, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Средний чек на похороны в Москве в организации составляет 135 тыс. руб., уточнял ранее в интервью РБК глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов говорит, что в его компании средний чек на похороны в Подмосковье составляет 75 тыс. руб. В регионе больше игроков отображают выручку официально, тогда как в Москве основная часть доходов «приходится на прием агентами неучтенных наличных», считает топ-менеджер.
Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев, напротив, полагает, что в Подмосковье только «продолжается обеление рынка, которое в столице закончилось чуть раньше». Все подмосковные кладбища, по его словам, теперь перешли к ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», как это произошло в Москве с ГБУ «Ритуал».
Официальные данные не в полной мере отражают реальное положение дел, настаивает Илья Болтунов.
По его подсчетам, оборот отрасли с учетом теневой выручки вырос за год на 20−25%, до 300 млрд руб.
Михаил Бурмистров считает, что во всех регионах обороты должны были показать рост минимум в 50% с учетом инфляции и смертности. Поэтому, уверен он, бизнес стал даже активнее, чем раньше, уходить в серую зону. После принятия закона «О похоронном деле», считает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, работающим в теневом сегменте компаниям придется уйти с рынка, что приведет к росту официального оборота отрасли.