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11:37 (мск), источник: Ведомости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 22 февраля превысил 91 ₽ впервые с апреля 2021 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

ЦБ: $ 76.7671   +1.01 € 87.3379   +1.19 ММВБ: $ 79.7725   -0.01 € 90.4775   +0.33
Источник: AP 2022

На 10:17 по мск курс составлял 91,29 ₽ Курс доллара также растет по отношению к российской валюте. На 10:17 по мск курс вырос на более чем 70 коп. — до 80,81 ₽

Российский рынок акций 22 февраля открылся падением.

Индекс Мосбиржи на максимумах снижался более чем на 9% и почти достиг отметки 2800 пунктов, однако к 10:20 по мск немного отыграл падение до 6% и составил 2866 пунктов. Долларовый индекс РТС падает на 7,3% до 1119 пунктов. На минимуме 22 февраля индекс снижался до отметки ниже 1100 пунктов впервые с 3 ноября 2020 г.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI) — основной индикатор рынка госдолга России — потерял на открытии торгов 22 февраля более 2% и опустился к уровням января 2016 г., следует из данных Московской биржи.

Доллар от TradingView

На российском фондовом и валютном рынках происходит обвал второй день подряд на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ 21 февраля подписал президент России Владимир Путин. Помимо этого президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.

21 февраля на фоне данных событий индекс Мосбиржи закрылся падением на 10,5%. Это стало самым крупным падением со времен так называемой Крымской весны — с 3 марта 2014 г.

Справка
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Путин в своем обращении признал ДНР и ЛНР. Он подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с ними. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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