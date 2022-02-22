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13:27 (мск), источник: РБК

Статус российских акций: сырье восстанавливается, банки падают

После обвального падения в понедельник российский фондовый рынок продолжил снижаться: индекс Мосбиржи теряет 5,5%. Но часть «голубых фишек» немного отыгрывают снижение: лучше других себя чувствуют сырьевые бумаги.

Источник: РИА "Новости"

Падение российского фондового рынка продолжается: все основные индексы Мосбиржи в красной зоне, IMOEX теряет 5,5%. Лучше рынка выглядят индексы транспорта, металлов и нефтегаза — во многом за счет отдельных компаний. Тем не менее, и они снижаются на 2,6−4%.

MOEX от TradingView

Часть акций восстанавливаются (данные на 12:00 по московскому времени). Пять лидеров роста на Мосбирже:

Хуже рынка выглядят акции застройщиков, а также бумаги Сбербанка и «Тинькофф». В топ-5 лидеров падения в первой половине дня вошли следующие компании:

  • ЛСР (LSRG) −12,6%
  • ПИК (PIKK) −8,9%
  • «Тинькофф» (TCS) −8,6%
  • «Россети» (RSTI) — 8,4%
  • VK Group (VKCO) −8,2%

Сейчас у инвесторов нет консенсусного мнения, поэтому ситуация волатильная и неопределенная, говорит старший аналитик АТОН Михаил Ганелин. «На рынке хаос — все пытаются оценить тяжесть ситуации. Активы безумно дешевы — это факт. Рынок будет двигаться более-менее в одном направлении: если будет рост или падение, то, скорее всего, по всему рынку», — отмечает он. Разнонаправленное движение некоторых бумаг Ганелин объясняет продолжающимися margin calls. Там же, где их нет или не так много, идет покупка, «жадность инвесторов побеждает страх».

Есть люди, которые думают, что худшее позади, и пользуются моментом для входа. И те же бумаги «Газпрома» выглядят фаворитом. Вообще сырьевые бумаги в лучшей ситуации, чем финансовые, например: есть понимание, что если будут санкции, то скорее против финансовой индустрии, а не сырьевого сектора.
Михаил Ганелин​​​​​​​
старший аналитик АТОН
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