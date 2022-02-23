Оборонный банк разъяснил влияние санкций США на операции по картам

Промсвязьбанк, вечером 22 февраля внесенный в американский санкционный список SDN, назвал это решение ожидаемым.
«Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ», — говорится в заявлении банка. Он «работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям» «Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приема наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России», — заявляют в ПСБ.
Также обслуживаются вклады, кредиты и расчетные операции. Президент США Джо Байден в числе санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на Украине, объявил о блокирующих ограничениях в отношении ПСБ и госкорпорации ВЭБ. РФ. В новом санкционном списке, который опубликовал Минфин США, есть как сами организации, так и их «дочки».
В случае с ПСБ это, в частности, управляющая компания «Промсвязь» и ООО «ПСБ Инновации и Инвестиции» (у банка есть приложение «ПСБ Инвестиции»). Кроме того, из информации на сайте ПСБ следует, что, по состоянию на 9 февраля, он еще предлагал долларовые вклады, хотя и с минимальной доходностью (0−0,01%). «Введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции», — напоминают в банке.
РБК направил запрос в ПСБ с просьбой уточнить, как он будет поступать со средствами валютных вкладчиков и инвесторов, в частности будут ли они конвертироваться в рубли. В ПСБ также отмечают, что все операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы «Мир» «не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств».