14:43 (мск), источник: РБК
Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по «Северному потоку — 2»
Решение Munich Re об отмене контракта по «Северному потоку-2» было принято еще в феврале 2021 года на фоне угрозы санкций.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Немецкая перестраховочная компания Munich Re сообщила РБК, что приняла решение отменить контракт по «Северному потоку — 2».
В компании напомнили, что решение об отмене контракта по «Северному потоку — 2» было обнародовано еще в феврале 2021 года. Тогда Munich Re прекратила страхование «Северного потока — 2» на фоне угрозы санкций.
Главный исполнительный директор Munich re Йоахим Веннинг 23 февраля подтвердил отмену контракта по «Северному потоку — 2» на пресс-конференции, сообщило Bloomberg. Он отметил, что клиент не примет отмену контракта. О причинах данного решения Веннинг не сообщил.
Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля сообщил о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Он попросил Минэкономики Германии отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала это решение с политическим давлением на бизнес. Она также отметила, что США и Великобритания искусственно создали напряженность вокруг Украины, чтобы «отвоевать» у России газовый рынок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с приостановкой сертификации газопровода, напомнив, что он является «сугубо коммерческим проектом».
Решение о приостановке сертификации «Северного потока — 2» не говорит об окончательной остановке проекта, отметил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст. Он счел «проблематичным» решение правительства, поскольку такая мера затрагивает и Европу. По словам главы комитета, запуск газопровода позитивно сказался бы на более чем десяти европейских странах.
Тем не менее министр экономики Германии Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода «Северный поток — 2». «Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — добавил он.
Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ для сертификации в качестве независимого оператора в 2021 году. В ноябре регулятор приостановил процедуру, чтобы привести трубопровод в соответствие с требованиями европейских законов: поставщик газа и оператор газопровода должны быть разделены.
В январе Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора, создав «дочку» для управления немецким участком трубопровода. Глава немецкого регулятора Йохен Хоманн тогда исключил принятие решения по сертификации оператора «Северному потоку — 2» до июня.