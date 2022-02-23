Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
США увидели «зеленых человечков» на востоке УкраиныПоследние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
14:18 (мск), источник: Ведомости

Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE.

Источник: AP 2022

Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 23 февраля составила 81 евро за МВт/ч, или около $966 за 1000 куб. м. К 11:05 мск она достигла 84,5 евро за МВт/ч, или примерно $1007,4 за 1000 куб. м.

К 13:25 стоимость фьючерса чуть снизилась — до 83,8 евро за МВт/ч, или $999 за 1000 куб. м. Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего дня газ в Европе подорожал примерно на 5%.

Темпы роста цен на газ ускорились на фоне ситуации с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании их независимости и подписал соответствующие указы. Этот шаг осудили в Евросоюзе, США, на Украине и в ряде других государств. Они объявили о санкциях и других ограничительных мерах в отношении России.

Котировки TFM1! от TradingView

В частности, таковые коснулись газопровода «Северный поток — 2». Вчера канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации оператора проекта Nord Stream 2 AG. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что проект «заморожен». Вечером 22 февраля президент США Джо Байден сообщил, что «Северный поток — 2» является одной из целей американских санкций.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вчера приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, сказал, что из-за этого европейцы скоро будут платить за газ 2000 евро за 1000 куб. м.

 Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине
Велики ли экономические риски от признания ДНР и ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь