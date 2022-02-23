14:18 (мск), источник: Ведомости
Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE.
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Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 23 февраля составила 81 евро за МВт/ч, или около $966 за 1000 куб. м. К 11:05 мск она достигла 84,5 евро за МВт/ч, или примерно $1007,4 за 1000 куб. м.
К 13:25 стоимость фьючерса чуть снизилась — до 83,8 евро за МВт/ч, или $999 за 1000 куб. м. Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего дня газ в Европе подорожал примерно на 5%.
Темпы роста цен на газ ускорились на фоне ситуации с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании их независимости и подписал соответствующие указы. Этот шаг осудили в Евросоюзе, США, на Украине и в ряде других государств. Они объявили о санкциях и других ограничительных мерах в отношении России.
В частности, таковые коснулись газопровода «Северный поток — 2». Вчера канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации оператора проекта Nord Stream 2 AG. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что проект «заморожен». Вечером 22 февраля президент США Джо Байден сообщил, что «Северный поток — 2» является одной из целей американских санкций.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вчера приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, сказал, что из-за этого европейцы скоро будут платить за газ 2000 евро за 1000 куб. м.