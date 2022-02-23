17:01 (мск), источник: Ведомости
Курс доллара вновь превысил 80 рублей
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов вновь превысил порог в 80 ₽ после вчерашнего снижения, следует из данных Московской биржи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На открытии торгов 23 февраля доллар стоил 78,8 ₽ К 16:00 мск он достиг 80,33 ₽, подорожав почти на 2% с момента закрытия 22 февраля.
Схожую динамику демонстрирует евро, сегодня вновь преодолевший порог в 91 ₽. С закрытия вчерашних торгов он подорожал на 1,8% — до 91,06 ₽ к 16:01 мск.
Аналитики, опрошенные Reuters, отмечают, что «инвесторы готовятся к дальнейшему развитию украинского кризиса после того, как западные страны объявили о санкциях против России за ввод войск в сепаратистские регионы». Таким образом, рубль отыграл восстановительный рост, продемонстрированный накануне.
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Этому предшествовало заседание Совета безопасности, на котором главы министерств и ведомств высказались в пользу данного решения. Как писали «Ведомости», этот день стал худшим для российского фондового рынка за последние шесть лет: индексы Мосбиржи и РТС потеряли более 10% цены, доллар и евро превысили 80 ₽ и 90 ₽ соответственно.
Утром 22 февраля инвесторы продолжали распродавать активы: индекс Мосбиржи потерял более 8%, РТС — 10%. Западные страны тогда осудили решение российских властей и анонсировали новые санкции. В частности, Великобритания ввела ограничительные меры против банка «Россия», «Черноморского банка развития и реконструкции», Генбанка, «Индустриального сберегательного банка» и Промсвязьбанка. Санкции наложили на трех миллиардеров — акционера банка «Россия», члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, члена совета директоров «СМП банка» Бориса Ротенберга и председателя совета директоров «Национальных телематических систем» Игоря Ротенберга.
После этого об ограничительных мерах объявил Евросоюз (ЕС). Они подразумевают санкции в отношении 27 физических и юридических лиц, в том числе банков и других организаций, финансирующих, по мнению Запада, операции в Донбассе, а также против 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР.
На такие меры рынок отреагировал ростом. К 18:40 мск индексы Мосбиржи и РТС на 1,4−2%. Рубль продолжил укрепляться на фоне выступления президента США Джо Байдена, который объявил, что США вводят санкции против российского госдолга, госкорпорации ВЭБ. РФ, Промсвязьбанка, российских «элит» и членов их семей, в том числе детей. Как уточнил позже американский минфин, запрет наложен на покупку на вторичном рынке гособлигаций России, выпущенных после 1 марта 2022 г. Речь идет о бумагах Минфина России, Центробанка и Фонда национального благосостояния.
Байден назвал признание ДНР и ЛНР началом российского вторжения на Украину. При этом президент России Владимир Путин на вчерашней пресс-конференции сказал, что страна пока не ввела войска в Донбасс. Это сегодня подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
Однако вчера Совет Федерации одобрил обращение Путина о предоставлении разрешения применять российские Вооруженные Силы за рубежом на фоне происходящего в Донбассе. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уточнила, что подразумевается ввод в республики миротворцев.