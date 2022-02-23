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19:05 (мск), источник: © РИА Новости

Фонд для защиты «Северного потока — 2» отказался поддерживать проект

БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Немецкий фонд, созданный для защиты «Северного потока — 2» от возможных американских санкций, отказался поддерживать проект, заявил его председатель, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.

Источник: РИА "Новости"

«Экономическая деятельность предприятия (фонда. — Прим. ред.) остановлена со вчерашнего вечера», — сказал он в интервью телерадиокомпании NDR.

Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц.

По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило «принимать во внимание это развитие событий». «Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода», — добавил он.

Фонд продолжит работу, направленную на «защиту климата», указал Зеллеринг.

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В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку «Северного потока — 2». Его целью была поддержка проектов «защиты климата» и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.

Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по «Северному потоку — 2» немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.

Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.

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