Фонд для защиты «Северного потока — 2» отказался поддерживать проект

«Экономическая деятельность предприятия (фонда. — Прим. ред.) остановлена со вчерашнего вечера», — сказал он в интервью телерадиокомпании NDR.
Этот шаг связан с остановкой сертификации трубопровода, о которой накануне объявил канцлер Олаф Шольц.
По словам Зеллеринга, правление фонда единогласно решило «принимать во внимание это развитие событий». «Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода», — добавил он.
Фонд продолжит работу, направленную на «защиту климата», указал Зеллеринг.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку «Северного потока — 2». Его целью была поддержка проектов «защиты климата» и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад по «Северному потоку — 2» немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ. На основании этого документа проводили сертификацию оператора газопровода.
Ранее Министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад.