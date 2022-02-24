09:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Доллар и евро на форексе подорожали к рублю до исторических максимумов
Курсы доллара и евро к рублю на форексе подскочили на 9−10% и достигают исторических максимумов в 90 ₽/$. и 101 ₽/€.
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Ранее на торгах Мосбиржи зафиксировался курс доллара — 84,075 ₽/$, курс евро — 95,2425 ₽/€. Выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. Мосбиржа приостановила торги. Ее индекс застыл на отметке в 2736,65 пунктов.
Обвал российской валюты происходит на фоне начала военной операции на Украине. Владимир Путин сегодня с утра выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск в Донбасс и начале операции, направленной на «демилитаризацию и денацификацию Украины».