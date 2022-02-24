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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Доллар и евро на форексе подорожали к рублю до исторических максимумов

Курсы доллара и евро к рублю на форексе подскочили на 9−10% и достигают исторических максимумов в 90 ₽/$. и 101 ₽/€.

ЦБ: $ 80.4194   +3.65 € 90.8820   +3.54 ММВБ: $ 87.5000   +6.34 € 98.2950   +6.59
Источник: Reuters

Ранее на торгах Мосбиржи зафиксировался курс доллара — 84,075 ₽/$, курс евро — 95,2425 ₽/€. Выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. Мосбиржа приостановила торги. Ее индекс застыл на отметке в 2736,65 пунктов.

Доллар от TradingView

Обвал российской валюты происходит на фоне начала военной операции на Украине. Владимир Путин сегодня с утра выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск в Донбасс и начале операции, направленной на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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