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09:58 (мск), источник: ТАСС

ЦБ решил начать интервенции на валютном рынке

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк России для стабилизации на финансовом рынке принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Это следует из сообщения регулятора.

ЦБ: $ 80.4194   +3.65 € 90.8820   +3.54 ММВБ: $ 87.5000   +6.34 € 98.2950   +6.59
Источник: Reuters

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — сообщил регулятор.

Банк России 22 февраля объявил о мерах поддержки финансовой стабильности, в рамках которых разрешил до 1 октября банкам при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля этого года. Также финансовые организации до 1 октября получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

Ранее сегодня утром торги на Мосбирже были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Доллар и евро торговались на рынке Forex на исторических максимумах.

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