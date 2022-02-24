Крупные банки резко подняли курсы на покупку доллара и евро для населения

Крупные российские банки ухудшили условия покупки валюты для населения на фоне обвала рубля после начала биржевых торгов 24 февраля. После открытия утренней сессии Московской биржи, которая стартовала в 7:00 мск, курс доллара подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 ₽), до 84,07 ₽ Рубль по отношению к доллару опустился до минимума с января 2016 года. Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 ₽ (закрывался на отметке 91,8 ₽). Позднее торги были остановлены, поскольку рубль упал до установленных Мосбиржей границ. На внебиржевом рынке Forex котировки рубля к доллару доходили до 90 ₽.
Российская валюта падает на фоне решения о начале специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.
Согласно информации в мобильных приложениях банков по состоянию на 9:15, они предлагали клиентам обменять валюту на следующих условиях: