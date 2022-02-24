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10:23 (мск), источник: РБК

Крупные банки резко подняли курсы на покупку доллара и евро для населения

На фоне военной операции на Украине и падения курса рубля на бирже банки изменили условия обмена валюты. В Сбербанке в моменте за $1 просили 101,8 ₽, а за €1 — больше 115 ₽ Курсы изменили ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф» и другие.

ЦБ: $ 80.4194   +3.65 € 90.8820   +3.54 ММВБ: $ 87.5000   +6.34 € 98.2950   +6.59
Источник: Reuters

Крупные российские банки ухудшили условия покупки валюты для населения на фоне обвала рубля после начала биржевых торгов 24 февраля. После открытия утренней сессии Московской биржи, которая стартовала в 7:00 мск, курс доллара подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 ₽), до 84,07 ₽ Рубль по отношению к доллару опустился до минимума с января 2016 года. Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 ₽ (закрывался на отметке 91,8 ₽). Позднее торги были остановлены, поскольку рубль упал до установленных Мосбиржей границ. На внебиржевом рынке Forex котировки рубля к доллару доходили до 90 ₽.

Российская валюта падает на фоне решения о начале специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Согласно информации в мобильных приложениях банков по состоянию на 9:15, они предлагали клиентам обменять валюту на следующих условиях:

  • В Сбербанке курс на покупку американской валюты составлял 99,25 за $1, на продажу — 81,26 ₽. Курс евро на покупку был 127,25 ₽, на продажу — 81,89. Еще в 8:40 утра крупнейший в стране банк просил за $1 101,8 ₽, а €1 — 115,84 ₽
  • В приложении ВТБ обменный курс зависит от объема операций — чем больше сумма, тем он выгоднее для клиента. Курс на покупку $1 находился на уровне 98,05 ₽, €1 —110,10 ₽
  • Газпромбанк просил 106 ₽ за $1 и 118,37 ₽ за €1.
  • Альфа-банк позволял обменять рубли на доллары в пределах $1000 по курсу 92,03 ₽ Обменный курс на ту же сумму для евро составлял 103,08 ₽.
  • В банке «Открытие» курс на покупку американской валюты был на уровне 93 ₽ за $1, европейской — 104,30 ₽ за €1.
  • В Тинькофф Банке предлагаются разные условия обмена валюты в зависимости от того, что планирует делать клиент — снимать наличные, покупать товары, переводить валюту на счет в другом банке или снимать валютный вклад. По условиям для обычных пользователей, не оформивших подписку, курс доллара на покупку составлял 86,20 ₽, курс евро — 97,60 ₽.
  • В банке «Юникредит» для клиентов тоже действуют разные обменные курсы в зависимости от типа операции. Для обмена средств на счете доллар можно было купить по курсу 95,09 ₽, а евро — 106,63 ₽ Если же клиент будет снимать наличную валюту в обменнике, то курс за $1 составит уже 98,73 ₽, а за €1 евро — 100,92.
  • В Райффайзенбанке обмен рублей на доллары производился по курсу 94,97 ₽, а обмен национальной валюты на евро — по курсу 106,81 ₽ В Московском кредитном банке (МКБ) курс на покупку доллара составлял 94,20, а на покупку евро — 105,4 ₽

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