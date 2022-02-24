15:52 (мск), источник: Ведомости
Что происходит на российском фондовом рынке
Банк России поддержал рубль, а акции находятся на минимумах весны 2020 года.
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24 февраля войдет в историю и для российского фондового рынка. Из-за проведения Россией военной операции в Донбассе индекс Мосбиржи теряет 24% цены и находится на уровне чуть выше 2300 пунктов, РТС падает на 28% до 870 пунктов.
Рекордное падение индекса Мосбиржи и РТС было зафиксировано последний раз по итогам одного торгового дня 6 октября 2008 г.: тогда они упали на 18,6% и 19,1% соответственно.
Индекс российских государственных облигаций RGBI — основной индикатор рынка госдолга — падает на 6,73% до 113,2 пункта, свидетельствуют данные торгов. Этот показатель находится на минимуме с мая 2015 г.
Сильнее всего страдают бумаги банковского сектора (особенно Сбербанка) на фоне угрозы жестких санкций: акции «Сбера» теряют на Мосбирже 39%, на Лондонской бирже (LSE) обвал еще сильнее — минус 50,6%, расписки TSC Group падают на 33,5% и 46,3% соответственно, бумаги ВТБ на Мосбирже теряют 37%, в Лондоне — 22,28%.
Сырьевые компании тоже в лидерах падения: бумаги «Сургутнефтегаза» падают на 30%, «Роснефти» — на 28,6% (LSE −21,67%), «Газпрома» — на 27,5% (-27,42%). «Лукойл» в Лондоне теряет 42,35%, на Мосбирже — 20%.
Утром Банк России начал валютные интервенции — регулятор будет продавать иностранную валюту за рубли из резервов (сейчас их накоплено $630 млрд). В последний раз он прибегал к этой мере в 2014 г. на фоне девальвации рубля, но потом ЦБ отказался в своей монетарной политике от валютного коридора и регулярных интервенций, отпустив курс рубля в свободное плавание. До середины января 2022 г. ЦБ осуществлял ежедневные закупки валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила (если цены на нефть выше заложенного в бюджете уровня, ЦБ покупает валюту, ниже — продает), но отказался от них во время январского обвала рубля.
Интервенции ЦБ поддержали рубль: американская валюта стоит сейчас 83,8 ₽, евро — 94,2 ₽ Еще утром доллар торговался выше 86 ₽/$ впервые с января 2016 г., евро стоил 99,99 ₽ впервые с декабря 2014 г.
Центробанк также проведет внеплановый аукцион РЕПО, где предоставит банкам 1 трлн руб. ликвидности.
Московская биржа в этот день два раза останавливала торги, а после — ввела дискретные аукционы. Общее время проведения каждой серии аукциона — 30 минут, каждая серия состоит из трех дискретных аукционов длительностью до 10 минут каждый. СПБ биржа также утром остановила торги, возобновив их в 12:30 мск.
Объявленные ранее во вторник санкции оказались для рынков не слишком шокирующими, но развитие событий намекает на вероятность введения более жестких мер в отношении российского госдолга и компаний, говорит аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.
«Такого, конечно, еще не видели. Все произошло слишком неожиданно», — признается начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин. По его словам, похожее было в 1998 и 2008 гг., но с совершенно другой спецификой. Тогда в основе всего стоял экономический кризис, сейчас первопричина — кардинальное изменение геополитического фона.
Падение очень усилено клиентскими маржин-коллами по позициям, сформированным с помощью заемных средств, говорит Затолокин. Похоже, что благодаря этому на рынке наблюдалось максимальное падение, считает он, добавляя, что волатильность будет сохраняться огромной в ближайшие дни: рынок будет ждать санкционного ответа стран Запада.
У Банка России сложная задача, потому что непонятно, как долго продлится рыночная паника, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. С 2014 г. Банк России подобных операций не проводил, но инструмент для сдерживания курса валюты у регулятора остался. Сейчас рубль волатилен на фоне ожиданий и страхов, и блокировать эти факторы могут нерыночные механизмы, говорит экономист: золотовалютные резервы ни для чего другого, кроме поддержки внутренней валюты, непригодны.
В текущей ситуации российские финансовые власти задействуют прямые меры поддержки конкретных банков и компаний, чтобы вся экономика страны могла функционировать, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: первая из них — валютные интервенции ЦБ. Эта временная мера на какой-то период может удержать российских рубль от дальнейшего обрушения.
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами и экстренный подъем ключевой ставки ЦБ (как это было в декабре 2014 г., когда регулятор повысил ставку на внеплановом заседании на 6,5 п.п., до 17%) — одни из тех мер, которые могут дополнительно поддержать стабильность рубля, но надо понимать, что эти меры среднесрочные, говорит аналитик. Краткосрочно снизить волатильность на валютном рынке можно только путем интервенций, считает он. Но пока масштаб новых санкций со стороны Запада непонятен, поэтому трудно давать конкретные прогнозы по срокам и объемам валютных интервенций.