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15:40 (мск), источник: РБК

ВТБ дал рекомендации клиентам по операциям в долларах и евро

ВТБ не отказывается от проведения валютных расчетов, сообщила пресс-служба банка. Однако банк разослал клиентам-юрлицам письмо с рекомендацией временно не проводить любые операции в долларах и евро.

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Источник: Reuters

ВТБ, второй по размеру банк в России, разослал клиентам-юрлицам письмо с рекомендацией временно не проводить любые операции в долларах и евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

В ВТБ также призвали компании воздержаться от проведения расчетов в других валютах с любыми финансовыми учреждениями и лицами, находящимися на территории США и Евросоюза или осуществляющими деятельность там.

При этом сейчас банк работает в штатном режиме, все операции и сервисы доступны клиентам без ограничений, подчеркивают в ВТБ: «Для обеспечения доступности всех систем и продуктов Банка проработаны и приняты необходимые меры».

«Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов», — говорится в сообщении ВТБ. Там также указано, что госбанк продолжает работать в штатном режиме.

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Военная операция на Украине. Главное

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Незадолго до выступления главы государства представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Соединенные Штаты в случае дальнейшей эскалации на Украине готовы ввести санкции против любого российского финансового учреждения. «Мы готовы одним нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых учреждений в России», — сказал Прайс, имея в виду Сбербанк и ВТБ.

Объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах российских банков на 1 февраля достиг $16,8 млрд, следует из статистики Банка России. За январь запасы быстро доступной населению валюты увеличились на $3,3 млрд, или 24,4%. В совокупности за два месяца банки переместили в кассы и банкоматы иностранные банкноты на $5,7 млрд — такого резкого роста в абсолютном выражении не наблюдалось с 2014 года.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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