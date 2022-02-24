Россиянам рассказали, какие акции стоит купить на фоне снижения рынка

По словам аналитика, сейчас лучше докупать акции компаний из нефтяного и металлургического секторов, а также ретейла.
«Интересны для покупки защитные активы, снизившиеся в цене: телеком, облигации крупных компаний, в том числе из сферы строительства, которые сейчас дают под 20% годовых», — объяснил Кричевский.
Также эксперт посоветовал начинающим инвесторам не пытаться заработать с помощью фьючерсов и опционов. По его мнению, не успевшим выйти из подешевевших активов лучше всего просто занять выжидательную позицию, чтобы не наделать серьёзных ошибок.
«Если, образно говоря, чешутся руки и хочется что-то прикупить, то делать это нужно очень аккуратно, не заливая все деньги на счёт, и, главное, не использовать маржинальную торговлю и кредитное плечо», — добавил Кричевский.
Эксперт призвал не забывать, что мировой фондовый рынок сейчас находится под давлением не только из-за военного конфликта, но и из-за надвигающейся рецессии. В ближайшем будущем внимание инвесторов будет приковано к заседаниям Центробанка и ФРС (американский аналог ЦБ РФ. — Прим. «Секрета»).
Ранним утром 24 февраля Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам объявил о начале военной операции в Донбассе. По словам президента, РФ «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».