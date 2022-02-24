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20:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС отказывается от ряда проектов «Росатома»

Ряд проектов «Росатома» в ЕС оказался под угрозой из-за военного конфликта России и Украины. Шведская Vattenfall уже отказалась от покупки нового вида топлива российского производства для АЭС «Рингхальс». Также правительство Германии окончательно запретило «Росатому» приобрести 25% в топливном заводе на западе страны, принадлежащем сейчас французской Framatome. Под вопросом и проект строительства АЭС «Ханхикиви-1»: власти Финляндии больше «не видят перспектив» проекта в стране. В «Росатоме» ситуацию не комментируют.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Планы «Росатома» по расширению присутствия на европейских рынках ядерного топлива оказались под вопросом. Шведская Vattenfall сегодня объявила, что отказывается покупать ядерное топливо российского производства для своих АЭС из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Vattenfall не будет размещать новые заказы в России «до особого распоряжения», говорится на сайте компании.

Речь идет о покупке топливных сборок зарубежного дизайна («ТВС-Квадрат»), которые разрабатывает и производит ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома»). Vattenfall будет использовать топливо французской Areva или американской Westinghouse.

ТВЭЛ и Vattenfall имеют контракт на поставки топлива на АЭС «Рингхальс» на 2018−2021 годы, однако коммерческие поставки еще не начались. Российская госкорпорация успела провести успешные реакторные испытания опытной партии «ТВС-Квадрата» на шведской АЭС. В прошлом году ТВЭЛ ожидал шведскую делегацию для переговоров о начале коммерческих поставок, но о результатах не сообщалось.

ТВЭЛ производит топливо западного дизайна на Новосибирском заводе химконцентратов, текущая мощность производственной линии — до 60 ТВС в год с возможностью расширения до 300 ТВС в год. Контракт с Vattenfall стал бы первой поставкой нового вида топлива ТВЭЛ за рубеж.

«Росатому» также запретили купить долю в немецком заводе Lingen по производству ядерного топлива для АЭС, заявили власти Германии.

По сообщениям немецких СМИ, ТВЭЛ планировал купить 25% у французской Framatome, которая сейчас владеет предприятием. Немецкий антимонопольный регулятор еще весной прошлого года согласовал сделку по созданию совместного предприятия, однако для сделки требовалось разрешение Министерства экономики страны. В четверг министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам, что заявка «Росатома» отозвана. «Это неактуально уже примерно пару дней», — сказал он. В ТВЭЛ ситуацию не комментируют.

Под угрозой и проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» (1,2 ГВт) в Финляндии стоимостью €7−7,5 млрд. Во вторник, 22 февраля, сообщалось, что финский регулятор по требованию Минобороны проведет дополнительный анализ проекта по новым критериям безопасности с учетом геополитических рисков. Однако сегодня министр экономического развития страны Мика Линтиля заявил, что уже не видит перспектив у российского проекта в Финляндии после событий на Украине. Оператор проекта, финская Fennovoima (владеет 66% в проекте, у «Росатома» — 34%), также признала, что в текущей ситуации видит «серьезные риски» для проекта.

Полина Смертина

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