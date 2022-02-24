Путин попросил бизнес с пониманием отнестись к военной операции на Украине

Путин на встрече заявил, что военная операция — это вынужденная мера. По его словам, России «не оставили шансов поступить иначе».
Он считает, что были созданы такие риски в сфере безопасности, что «другими средствами отреагировать было невозможно».
«Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места. Исходили из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, власти в самом широком смысле этого слова, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам хорошие условия. Обеспечить больше свободы. Ответ может только один, обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена», — сказал господин Путин на встрече.
Так глава государства отреагировал на выступление главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который предложил продлить срок действия «наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки».
В их числе он назвал корпоративные программы повышения конкурентоспособности, инвестиционный налоговый вычет и региональные инвестиционные проекты.
«Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Они коснутся определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки», — сказал господин Шохин.
Глава РСПП попросил «обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов».
В частности, он призвал к завершению доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Также господин Шохин предложил применение «так называемого формульного подхода».
«В тех случаях, когда меняются существенные параметры условий реализации проектов, надо применять, действительно, некие формулы, которые не гарантируют стабильности всех текущих и будущих условий, но делают предсказуемыми эти будущие условия в тех случаях, когда санкции таким триггером выступают и влияют на уровень инфляции, дефицит бюджета, курс рубля», — добавил он.
Сегодня, 24 февраля, Россия ввела войска на Украину по решению Владимира Путина. ВС РФ атакуют военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины.