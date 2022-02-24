Как происходило рекордное падение российского рынка и что будет дальше

Как отреагировали рубль и биржи
Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. На это отреагировал рубль: после открытия торгов на утренней сессии Мосбиржи (7:00 утра) доллар подскочил на 6,55% — до 84,07 ₽, а евро поднялся выше отметки в 95,2 ₽.
Одновременно с ослаблением курса рухнули российские биржевые индексы и котировки бумаг российских компаний, но уперлись в приостановку торгов около 8:00 мск (Московская биржа приостановила их на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию). СПБ биржа, где обращаются американские ценные бумаги, также объявила о приостановке торгов. Мосбиржа возобновила торги на всех рынках с 10:00, когда открылась основная сессия (потом они приостанавливались еще раз), а СПБ биржа — с 17:00.
После возобновления торгов падение продолжилось: к 11:33 рублевый индекс Мосбиржи рухнул на 45,3% и достиг отметки в 1684,95 пункта, долларовый РТС потерял 49,25%, снизившись до 611,12 пункта. По итогам торгов бумаги частично отыграли падение, но оно все равно составило 33,3% по индексу Мосбиржи и 39,4% по РТС. Это максимальное падение за всю историю российского рынка, прошлый рекорд был зафиксирован 28 октября 1997 года (минус 20,81%).
Лидерами падения стали группа «Тинькофф» (минус 47,3%), Сбербанк (минус 43,6%), «Роснефть» (минус 43,2%), ВТБ (минус 42,5%), «ИнтерРАО» (минус 37,2%), «Яндекс» (минус 37,1%). На зарубежных площадках, где торгуются некоторые российские бумаги, наблюдался еще более массовый обвал котировок. Утренние торги на срочном и фондовом рынке Мосбиржа по итогам четверга отменила.
По оценке Bloomberg, падение рынков в России 24 января стало третьим по масштабу за всю историю фондовых рынков. Его опережают только падение рынка Аргентины в 1990 году и Казахстана в 2002 году. 2.
Какие действия предпринял Банк России
В связи с ситуацией на рынках ЦБ начал проводить валютные интервенции (продажа валюты на открытом рынке), призванные стабилизировать ситуацию и снизить давление на рубль. К продаже валюты из собственных резервов регулятор не прибегал с декабря 2014 года.
Одновременно с этим Банк России предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке, то есть сделки, совершаемые с целью заработать на падении цены актива. Запрет вступил в силу с 11:00 мск 24 февраля. Сколько он будет действовать, ЦБ пока не сообщал.
Что говорят брокеры и биржи
В связи с «экстраординарной волатильностью» Мосбиржа рекомендовала частным инвесторам воздержаться от эмоциональной реакции и необдуманных сделок. «Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций. Финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и принимают меры для стабилизации ситуации на рынках», — говорится в сообщении площадки.
С похожим обращением к инвесторам выступила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Там рекомендовали «проявить здравый смысл и не принимать эмоциональных решений о продаже подешевевших активов», а также воздержаться от спекулятивных операций и маржинальной торговли (на заемные средства).
При этом НАУФОР не видит необходимости в приостановке торгов, которые утром инициировали обе российские биржи: «Биржевой рынок должен продолжать работать в любых обстоятельствах, чтобы инвесторы могли, если считают необходимым, продавать и покупать ценные бумаги».
Ждать ли «второго дна» после новых санкций
До окончания торгов российскими ценными бумагами страны Запада сделать объявления о конкретном пакете новых санкций еще не успели. Текущая ситуация на российских рынках «очень напоминает 2014 год после референдума в Крыму», констатирует аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. На фоне нагнетания обстановки и намеков на самые жесткие санкции от Запада произошел панический сброс всех российских активов, продолжает эксперт: «Я не удивлюсь, если при хоть каких-то намеках на то, что дальнейшая эскалация и санкции будут не такими страшными, как их прогнозируют, будет приличный отскок по российским бумагам». Впрочем, Антонов допускает, что вслед за санкциями могут воспоследовать пересмотры рейтингов и дальнейшие распродажи.
«В 2014 году мы все это видели, и ситуация может развиться по этому сценарию», — указывает Антонов. По его словам, на восстановление российских бумаг может понадобиться от года до нескольких лет.
Более сильной просадки при жестком санкционном ответе Запада и усугублении военного конфликта на Украине ожидает заместитель директора по активным операциям «Велес Капитал» Евгений Шиленков. «Можно же и не остановиться на спецоперациях, которые сейчас проводятся. Поэтому нас будет “бросать”, и нужен какой-то повод, чтобы мы перестали падать», — указывает эксперт. Текущую ситуацию на российских рынках Шиленков охарактеризовал как «капитуляцию». По его словам, инвесторы просто спасали деньги, «выходя в кеш»: кто-то делал это осознано, кто-то получил margin-call [принудительное закрытие позиций при нехватке средств на открытие новых позиций и обеспечение текущих, когда сделки совершаются на заемные деньги].
В отсутствие определенности по дальнейшим действиям России на Украине падение может продолжиться, резюмирует эксперт. Чтобы оно прекратилось, нужна остановка военных действий или получение полного пакета ограничений. «Тогда можно будет оценивать экономические потери, чтобы, по крайней мере, мы поняли, что за текущие события уже все получили. Здесь уже будет не “продавай все по любой цене”, а будут смотреть, что из российского бизнеса пострадает больше, что меньше», — считает Шиленков.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин воздерживается от констатации того, что 24 февраля российский рынок достиг «дна». Если вспомнить кризис 1998 года, тогда индекс РТС упал более чем в 10 раз, продолжает эксперт: поэтому гадать, где падение может остановиться, довольно сложно. «Хотя вполне возможно, что завтра будет чуть лучше (естественно, относительно текущих котировок)», — допускает он.
Какие активы могу быть защитными в текущей ситуации
Брагин советует инвесторам «постоять в стороне» и иметь ввиду, что любая операция на рынке сейчас имеет высокие издержки из-за повышенных спредов [разницей между ценой покупки и продажи актива].
Аналитики «БКС Мир инвестиций» в текущей ситуации называют защитным американский рынок, на длинном горизонте влияние сегодняшних событий не скажется на бумагах американских компаний, так как зависимость экономики США от России минимальна. В качестве «страховочных» эксперты называют активы сектора здравоохранения (Merck, Vertex, Gilead), потребительских товаров (Bath&Body, Macy’s, Tyson Foods, Walmart), технологического сектора (Facebook, Netflix) и сектора кибербезопасности (Palo Alto, Checkpoint). В случае дальнейшего обострения геополитической ситуации как защитный инструмент «БКС Мир инвестиций» также выделяет золото.
Если же предполагать нормализацию ситуации на российском рынке, то тогда стоит отдать предпочтение акциям компаний с максимальной экспозицией на внутренний рынок и предлагающим товары и услуги повседневного спроса, считают аналитики.
Маргарита Мордовина, Сергей Гусев
Во время загрузки произошла ошибка.