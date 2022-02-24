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22:26 (мск), источник: © РИА Новости

США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.

Источник: Reuters

Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.

США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.

США вводят блокирующие санкции против банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка.

Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.

«Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские… счета Сбербанка в течение 30 дней», — сказано в заявлении.

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Источник трансляции: Газета.Ру
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