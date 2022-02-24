США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.
США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.
США вводят блокирующие санкции против банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка.
Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.
«Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские… счета Сбербанка в течение 30 дней», — сказано в заявлении.