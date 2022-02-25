00:13 (мск), источник: Известия
Сбытовая техника: рост цен на электронику в РФ может составить 10−30%
Оправданны ли инвестиции в дорогие гаджеты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Часть поставщиков электроники на фоне геополитической нестабильности объявили об ограничении партий в Россию и пересмотре цен. Об этом «Известиями» рассказали источники, близкие к ритейлерам, и участники рынка. По их словам, в нынешней политической обстановке поставщики опасаются сбоя цепочек оплаты товара и наработанных логистических схем. Пользователи же на фоне санкций США и угроз запрета ввоза в РФ смартфонов уже начали скупать гаджеты, рассказали «Известиям» участники рынка. Но электроника — плохая инвестиция в период кризиса: ее покупка может оказаться пустой тратой денег, предупредили эксперты.
На фоне нестабильной геополитической ситуации в России начали расти цены на электронику, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из онлайн-ритейлеров.
— Уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10−30%, — утверждает собеседник издания.
Цены подскочили из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей на 15−30%, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Как сообщил ресурс iPhones.ru, в сети DNS резко выросли цены на iPhone и ряд других гаджетов Apple. Например, iPhone 13 с памятью 128 Гб, стоивший 79,99 тыс. рублей, теперь продается в магазинах ритейлера почти за 104 тыс. рублей, утверждает онлайн-издание.
Пока повысили цены только на «яблочные» смартфоны, по остальным позициям решение еще не принято, отметил источник, близкий к другой розничной сети.
На Ozon наблюдается повышенный спрос на ряд позиций, среди самых популярных — смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
— Доступность электроники на Ozon в порядке, у нас есть запасы товаров, — добавил его представитель.
В «М. Видео-Эльдорадо» зафиксировали рост спроса на фоне традиционных для россиян гендерных праздников февраля и марта, отметили в компании. Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок — при сохранении волатильности на рынке не исключено дальнейшее увеличение спроса, заявил представитель ритейлера.
— Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить привлекательные и конкурентные ценовые предложения для своих покупателей, — заверил он.
При этом нельзя не учитывать пока еще нестабильную ситуацию, связанную с пандемией, которая продолжает влиять на глобальное производство и дистрибуцию и отражается на всех странах, добавили в «М. Видео-Эльдорадо». Эта ситуация существует уже не первый год, в ряде товарных категорий хотелось бы видеть более высокие поставки на российский рынок, сказал представитель компании.
В МТС сообщили, что компания внимательно следит за ситуацией на рынке, и в данный момент сохраняет цены на прежнем уровне.
По словам собеседника, возможна перестройка логистических цепочек. Зачастую железнодорожные поставки из Китая направляются в Нидерланды, там техника перепаковывается и отправляется в Россию уже автотранспортом, утверждает он.
Вечером 24 февраля Бюро промышленности и безопасности США, подведомственное американскому министерству торговли, сообщило, что меры экспортного контроля коснутся микроэлектроники, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и оборудования для обеспечения информационной безопасности, а также лазеров и датчиков. О каком конкретно оборудовании идет речь, в сообщении не уточнялось.
За январь спрос на смартфоны России резко вырос — люди скупали гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США, рассказывали «Известиям» ранее эксперты и участники рынка. На Ozon продажи смартфонов за январь 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021-го выросли на 50%, отмечал руководитель направления «Телеком» маркетплейса Алексей Зайцев. Реализация гаджетов от российских продавцов на «AliExpress Россия» в штуках увеличилась на 60%, сообщал руководитель направления «Смартфоны» маркетплейса Аркадий Маркарьян.
По оценке аналитиков МТС, в целом по России в январе 2022-го количество проданных смартфонов увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса на эти гаджеты гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объяснил нестабильной геополитической ситуацией, сложившейся в последние месяцы. В частности, речь идет о санкциях США, о возможном введении которых стало известно в декабре прошлого года, отметил он. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента сообщило, что США могут запретить импорт в РФ смартфонов, а также поставки во многих других секторах.
По отношению к смартфонам могут использоваться те же методы, что и в 2019 году против Huawei, утверждал собеседник агентства. Тогда китайского производителя внесли в черный список министерства торговли США — был введен запрет на получение обновлений операционной системы Android и заблокирована загрузка приложений Google на смартфоны, выпущенные после введения санкций.
Никакого смысла скупать электронику сейчас нет, уверен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Она уже подорожала в ряде торговых сетей, а раз так, то сэкономить на покупке уже не получится, рассуждает он. К тому же, электроника — плохая инвестиция, отметил эксперт. Цены летят вверх на панике, в них заложена геополитическая нестабильность, а когда ситуация более или менее разрядится, цены пойдут вниз, уверен Сергей Половников.
— К тому же в кризисной ситуации люди, как правило, оказываются без денег, и покупать дорогие и не очень нужные вещи они вряд ли станут, — отметил он.
Покупка электроники в кризисных ситуациях — выброшенные деньги, согласен Денис Кусков. Это наглядно доказал опыт конца 2014 года, когда во время обвала рубля люди покупали по пять телевизоров, а потом не могли от них избавиться. Дефицита электроники на рынке нет, поэтому перепродать такую технику практически невозможно, и при этом каждая отдельно взятая модель с годами только дешевеет, заключил эксперт.
Валерий Кодачигов