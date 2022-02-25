Поставщики продуктов готовятся к ажиотажному спросу

Торговые сети увеличивают объем заказов продуктов питания по некоторым позициям относительно средних значений, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу» и пр.). В объединении добавили, что подобный тренд наблюдался в период начала пандемии COVID-19. Тогда в России отмечался ажиотажный спрос на мясные консервы, гречневую крупу, рис, макаронные изделия, сахар, соль и пр. На неделе 16—22 марта 2020 года объем закупок сетей в натуральном выражении на 17,4% превышал значения предновогодней недели, а продажи продуктов выросли в несколько раз.
Председатель координационного совета Союза независимых сетей Дмитрий Шадрин подтвердил, что некоторые сети увеличили заказы продуктов длительного хранения. По его словам, у региональных ритейлеров уже есть проблемы с закупкой валюты для оплаты импортных товаров, есть риски разрыва логистических цепочек, потому разумно сделать запасы. Источник «Ъ» в крупной торговой сети говорит, что просьбы об увеличении заказов на продукты длительного срока хранения поступают от самих производителей. У некоторых компаний могут быть предприятия на юге России, и они опасаются проблем с логистикой, передал собеседник «Ъ».
В Белгородской и Курской областях 24 февраля уже отмечался повышенный спрос на продукты и топливо на фоне начала военной операции РФ на Украине.
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил своим заместителям проконтролировать наличие товаров первой необходимости и продуктов и нужную логистику. Власти Белгородской области также пообещали организовать дополнительные поставки при необходимости.
В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили, что все магазины в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости, а склады дополнительно загружаются ключевыми позициями. В магазинах и распределительных центрах «Ленты» создан и поддерживается запас товаров первой необходимости, нужный для удовлетворения спроса, заверил представитель сети. Предпосылок для нехватки каких-либо продуктов нет, добавили в «Ленте». В «Верном» заявили, что пока не видят роста трафика и спроса. В компании Focus сообщили, что активность потенциальных потребителей в торгцентрах Москвы и Санкт-Петербурга 24 февраля несколько выше, чем в аналогичный день в прошлом году. В Ozon сообщили, что продукты питания длительного хранения «пользуются популярностью», но говорить о потребительской панике не стоит.
В «АФГ Националь» сообщили, что запросов о поставках дополнительных объемов продукции от ритейлеров пока не поступало. В случае возникновения ажиотажного спроса компания будет вынуждена распределять товарные запасы в режиме квот, пропорционально удовлетворяя потребности сетей в некоторой их части, добавили там. В Национальном союзе птицеводов и ассоциации «Теплицы России» заявили, что готовы обеспечить поставки в случае роста заявок.
Для производителей продуктов в условиях девальвации рубля также повышаются риски роста себестоимости, добавляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, не меньшее влияние будет оказывать возможность поставок грузов по привычным маршрутам. В «Руспродсоюзе» напоминают, что сложности на границах с Латвией и Польшей, где есть существенные задержки с пропуском транспорта, продолжаются (см. «Ъ» от 19 февраля). В виноторговой компании Fort говорят, что поставки через границу затруднены, но пока импорт и отгрузки не приостановлены.
С проблемами столкнулись и участники фармацевтического ритейла. Гендиректор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов сообщил в Facebook, что ряд дистрибуторов закрыли прием новых заказов на лекарства, ожидая повышения цен на импортные препараты. Как уточнил он «Ъ», аналогичная ситуация наблюдается каждый кризис, когда происходят валютные скачки, но в ближайшие дни дистрибуторы, скорее всего, продолжат работать в штатном режиме. СЕО аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев прогнозирует, что импортные лекарства в ближайшее время, скорее всего, подорожают на 10−30%, а за ними последует аналогичная реакция отечественных производителей. В одежной сети Baon говорят, что пока приостановили поставки из Европы в условиях неопределенности, но уже отправленные заказы приходят без дополнительных проблем.
Анатолий Костырев, Алексей Полухин, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, корреспондентская сеть.
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