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10:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: российские бизнесмены потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине

Состояние самых богатых российских бизнесменов снизилось на $39 млрд в первый день военной операции России на Украине, сообщает Bloomberg. Список «обедневших» миллиардеров возглавил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чье состояние менее чем за сутки сократилось примерно на $6,2 млрд, до $13 млрд.

Источник: AP 2022

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян, потерял около $3 млрд (его состояние достигло $26,1 млрд).

Потери главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова составили $4,2 млрд (состояние — $23 млрд).

С начала 2022 года господа Алекперов и Тимченко потеряли по $10 млрд, или более 40% своего состояния. Это стало самым большим снижением среди всех российских миллиардеров, отмечает Bloomberg. Их общее состояние, по данным агентства, в конце 2021 года оценивалось в $375 млрд.

Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины.

Позднее в тот же день Путин провел в Кремле встречу с гендиректорами и владельцами крупного бизнеса. Президент заявил, что военная операция — это вынужденная мера, и попросил предпринимателей отнестись к ней с пониманием.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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