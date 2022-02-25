Bloomberg: российские бизнесмены потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян, потерял около $3 млрд (его состояние достигло $26,1 млрд).
Потери главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова составили $4,2 млрд (состояние — $23 млрд).
С начала 2022 года господа Алекперов и Тимченко потеряли по $10 млрд, или более 40% своего состояния. Это стало самым большим снижением среди всех российских миллиардеров, отмечает Bloomberg. Их общее состояние, по данным агентства, в конце 2021 года оценивалось в $375 млрд.
Вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины.
Позднее в тот же день Путин провел в Кремле встречу с гендиректорами и владельцами крупного бизнеса. Президент заявил, что военная операция — это вынужденная мера, и попросил предпринимателей отнестись к ней с пониманием.