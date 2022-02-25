ЕС введет меры против нефтяного рынка России и запретит продажу самолетов

Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», — заявила она. Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них «Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы».
Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.
По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После этого Евросоюз, США, Великобритания, Япония и другие страны ввели антироссийские санкции. Ограничения коснулись банковского сектора, предпринимателей и политиков. В санкционный список ЕС вошли более 350 фигурантов. В их числе глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИДа Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минэкономики Максим Решетников. Также ограничения ввели против депутатов Госдумы, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия».
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью защиты жителей Донбасса от «геноцида киевского режима». Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в стране режим ЧП, а страны начали ужесточать ограничения в отношении России. Лондон включил в санкционный список ВТБ, «Аэрофлот», Объединенную авиастроительную корпорацию, «Ростех», Объединенную судостроительную корпорацию, Уралвагонзавод и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». В список также попали предприниматель Кирилл Шамалов, один из топ-менеджеров ВТБ Денис Бортников, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и председатель находящегося под санкциями «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.
Под санкциями США оказались «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк «Открытие», Иван Сечин, Сергей Иванов- младший и Андрей Патрушев. Затем о мерах против ряда банков и компаний объявила Канада.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что российское правительство много месяцев готовится к санкциям. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь отмечал, что у России есть план, как минимизировать последствия финансовых санкций. По его словам, запрет на доступ банков к долларовому фондированию и ограничения на доступ к глобальным платежным системам будут «неприятными, но не смертельными».