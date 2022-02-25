Нацбанк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

Также под запретом находятся валютные операции, «участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь».
Соответствующие изменения внесло правление регулятора в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
24 февраля президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства.
В Минобороны России между тем заявили, что армия не наносила ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает, выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.
Позднее в тот же день Зеленский заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой.
21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.