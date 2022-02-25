Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые узнали, что мозг космонавтов «перестраивается» в космосе Эти изменения остаются и после приземления
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10:49 (мск), источник: Московский комсомолец

Ростуризм объявил о закрытии продажи туров с кешбэком

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ночь на первое марта Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кэшбеком из-за того, что выделенные на это средства закончились.

Источник: Reuters

Она уточнила, что за время работы данной акцией успели воспользоваться порядка 700 тысяч россиян, которые приобрели поездок с кэшбеком на 12 миллиардов рублей.

«Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, сейчас практически полностью начислена туристам. Этой программой воспользовались около 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кэшбеком на 12 миллиардов рублей. В настоящий момент на банковские карточки людям вернулось более 2,5 миллиардов рублей. В связи с этим окно продаж будет закрыто в ночь на первое марта», — уточнила Догузова. Напомним, что очередной этап туристического кэшбека начался 18 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский попросил военной помощи у «Бухарестской девятки»
Установлена личность девушки, бросившей «коктейль Молотова» в полицейских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь