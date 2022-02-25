Ростуризм объявил о закрытии продажи туров с кешбэком

Она уточнила, что за время работы данной акцией успели воспользоваться порядка 700 тысяч россиян, которые приобрели поездок с кэшбеком на 12 миллиардов рублей.
«Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, сейчас практически полностью начислена туристам. Этой программой воспользовались около 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кэшбеком на 12 миллиардов рублей. В настоящий момент на банковские карточки людям вернулось более 2,5 миллиардов рублей. В связи с этим окно продаж будет закрыто в ночь на первое марта», — уточнила Догузова. Напомним, что очередной этап туристического кэшбека начался 18 января.