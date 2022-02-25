Рубль укрепился к доллару и евро после открытия торгов

Так, курс доллара на открытии сегодняшних торгов составил 86 ₽ после 85,25 ₽ на закрытии вчера. На минимуме, к 10:21 мск, 25 февраля он снижался до 83,17 ₽
Евро на открытии торгов стоил 96,06 ₽ Вчерашние торги закрылись на отметке 95,2 ₽ В 10:17 курс падал до 92,8 ₽
К 10:40 доллар подорожал до 83,61 ₽, евро — до 93,78 ₽
Вчера Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на первом открылись в 9:50, а на втором — в 10:00. В 10:16 на площадке начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. В таком же формате торги шли и вчера.
Индекс Мосбиржи IMOEX к 10:57 вырос на 23,67% относительно вчерашнего закрытия — до 2545,32 пункта. Индекс РТС повысился на 29,27% — до 960,38 пункта.
Вчера российский фондовый рынок рухнул на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе. Курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 ₽ Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 ₽
Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно.
На фоне этого Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. Сегодняшние торги на второй из площадок начнутся в 17:00.
В связи с ситуацией на рынках Центробанк начал валютные интервенции. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Вдобавок ЦБ временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.