Россияне в день военной операции на Украине сняли ₽111 млрд наличных

24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд руб., следует из данных Банка России.
Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд руб.
В статистику ЦБ попадают операции получения купюр и банкнот через банки за полный день, но в данных за 24 февраля также учитываются объемы снятия наличных в выходной день 23 февраля.
Вечером 21 февраля Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля, как следует из данных ЦБ, объем наличных в обращении увеличился всего на 1,9 млрд руб. Утром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции в Донбассе. После этого на российском финансовом рынке начался обвал: рубль резко ослаб к основным валютам, а фондовый индекс Мосбиржи потерял 33,3% (максимальное падение за всю историю).
На этом фоне Банк России приступил к валютным интервенциям — продаже иностранной валюты на рынке, чтобы удовлетворить спрос на нее и ослабить давление на рубль. Также на всех рынках были запрещены короткие продажи (сделки с целью заработать на снижении цен). На этом фоне клиенты крупных российских банков еще в первой половине дня стали сталкиваться с проблемами при снятии наличных в банкоматах — очередями или нехваткой банкнот в устройствах, писал РБК. Представители кредитных организаций утверждали, что нехватка наличности не носит системного характера, а банкоматы своевременно пополняются.
«Вероятно, вчера наблюдался пиковый спрос на наличность», — говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, допуская, что из-за «информационного фона» в ближайшие дни можно ожидать повышенного объема снятия наличных.
«Но во времени спрос будет стабилизироваться, причем довольно быстро, по мере того как потребители банковских услуг убедятся в бесперебойной доступности платежей, переводов и прочих операций», — полагает аналитик. По его словам, у российских банков сейчас достаточно высоколиквидных активов для удовлетворения потребности населения и бизнеса в наличных деньгах.
«В целом не должно возникнуть такого масштаба проблем, что потребуется задействовать некие экстренные, нестандартные источники аккумулирования ликвидности», — заключает Беликов.
Как следует из статистики ЦБ, в декабре—январе российские банки заметно увеличили объемы хранения иностранной валюты в кассах — на $5,7 млрд за два месяца, до $16,8 млрд на 1 февраля. На ту же дату рублевые остатки в кассах составляли 757 млрд руб.