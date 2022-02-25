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13:59 (мск), источник: РБК

Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт подсанкционных банков

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции, сообщил Банк России. Такие ограничения США наложили на ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк.

Источник: Reuters

Сервисы платежей с помощью телефона перестанут быть доступны для карт подсанкционных банков, следует из сообщения ЦБ. При этом все выпущенные карты работают и продолжат работать.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — заявил ЦБ.

«Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — говорится в заявлении регулятора.

Карты подсанкционных банков «не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», подчеркнул регулятор.

ВТБ ранее также сообщал, что рекомендует использовать для оплаты пластиковые карты. При этом операции по оплате по его картам, переводы в другие банки и снятие наличных остаются доступными, об этом же говорили и другие банки. Что касается валютных операций, то ЦБ в ночь на 25 февраля сообщил, что «все средства клиентов в иностранной валюте [в подсанкционных банках] также сохранены и могут быть выданы в валюте счета». Проблемы с получением валюты в российских городах могут быть связаны с высоким спросом и нехваткой наличности.

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