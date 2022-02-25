Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт подсанкционных банков

Сервисы платежей с помощью телефона перестанут быть доступны для карт подсанкционных банков, следует из сообщения ЦБ. При этом все выпущенные карты работают и продолжат работать.
«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — заявил ЦБ.
«Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — говорится в заявлении регулятора.
Карты подсанкционных банков «не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», подчеркнул регулятор.
ВТБ ранее также сообщал, что рекомендует использовать для оплаты пластиковые карты. При этом операции по оплате по его картам, переводы в другие банки и снятие наличных остаются доступными, об этом же говорили и другие банки. Что касается валютных операций, то ЦБ в ночь на 25 февраля сообщил, что «все средства клиентов в иностранной валюте [в подсанкционных банках] также сохранены и могут быть выданы в валюте счета». Проблемы с получением валюты в российских городах могут быть связаны с высоким спросом и нехваткой наличности.