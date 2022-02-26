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12:36 (мск), источник: РБК

Медведев назвал условие для ареста средств иностранцев в России

В случае ареста денег россиян и отечественных компаний за рубежом, отвечать нужно симметрично, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокоментировал санкции в отношении членов Совета безопасности, принятые в связи с военной операцией на Украине.

Источник: Reuters

По его словам Россию запугивают, что такие меры будут касаться «просто всех, без всяких санкций».

«А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

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К числу «недружественных юрисдикций» зампред Совбеза отнес США, страны ЕС и «ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие». Он добавил, что у России есть богатый опыт и закон «на эту тему». «Так что все интересное только начинается», — добавил Медведев. По его мнению, санкции ничего не изменят, в том числе и решение Москвы по операции в Донбассе, а принимают их «от политической импотенции».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он утверждает, что ее цель — защита населения, «демилитаризация и денацификация» Украине. Путин добавил, что Россия не планирует оккупировать украинские территории, а в Минобороны заявляли, что удары наносятся по военным объектам. Украина и страны Запада назвали случившееся агрессией. В отношении России были введены санкции со стороны США, ЕС, Британии и ряда других стран. Медведев, в частности, попал в санкционный список ЕС.

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