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18:23 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg: США обсуждают возможные санкции против Центробанка России

США рассматривают возможность введения санкций против Центробанка России из-за Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Окончательное решение пока не принято.

Источник: AP 2022

«США рассматривают санкции в отношении Центрального Банка России, этот шаг будет направлен на большую часть резервов в размере $643 млрд, которые президент России Владимир Путин накопил перед запланированным вторжением в Украину», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Окончательное решение пока не принято, но администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке рассматривает все варианты «в попытке удержать Путина от дальнейшей разрухи на Украине», добавили собеседники агентства. «США стремятся делать каждый шаг совместно с союзниками по всей Европе для достижения максимального эффекта», — сказали источники.

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24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом, поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.

США и Евросоюз начали вводить антироссийские санкции, в том числе против компаний, политиков и предпринимателей, после начала военной операции на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

25 февраля правительство в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина охарактеризовало экономическую и финансовую ситуацию в стране как устойчивую. Колебания курсов валют и биржевых котировок носят краткосрочный характер, отметил министр финансов Антон Силуанов.

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