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01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина отказалась возвращаться в энергосеть России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна отказывается от возвращения в объединенную энергетическую систему с Россией. Об этом он написал в своих социальных сетях, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, возвращение в совместную с Россией и Белоруссией сеть было запланировано на 27 февраля, однако планы изменились. Глава ведомства отметил, что подписал указ об отказе от присоединения к ней.

Он подчеркнул, что теперь планирует обратиться к министрам энергетики стран Европы для того, чтобы они посодействовали в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. До 26 февраля энергосистема должна была работать в изолированном режиме, чтобы протестировать ее для подключения в будущем к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

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