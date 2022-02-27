Санкции против SWIFT. Как это может выглядеть на практике

Как готовились к отключению банков от SWIFT
Санкции против России, подразумевающие отключение страны от SWIFT, обсуждаются с 2014 года, но до последнего времени воздерживались от их применения. Последние раунды санкций, в частности, предусматривали изоляцию нескольких крупных банков от долларовой системы — ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие» и Новикомбанк попали в «блокирующий» список SDN (с ними западным компаниям взаимодействовать будет нельзя), Сбербанк столкнулся с ограничениями на корреспондентские счета в США (его активы в этой стране не замораживаются).
Против отключения России от SWIFT выступали несколько европейских стран из-за рисков для их экономики (санкции ударят по оплате за российские нефть и газ). Но в субботу, 26 февраля, агентство Reuters сообщило, что это решение будет принято в течение нескольких дней. О том, что европейские власти его поддерживают, неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Таким санкциям, в частности, препятствовала позиция Германии, но вечером в субботу министры экономики и иностранных дел страны заявили, что работают «над ограничением побочного ущерба» от отключения России от SWIFT, чтобы оно «затрагивало нужных людей».
CNN сообщило, что США и Европа, возможно, наложат санкции, связанные со SWIFT, на отдельные банки и организации, а не на всю страну. Так и произошло — в ночь на 27 февраля США и ЕС объявили, что ограничения затронут те финансовые учреждения, которые уже попали под санкции, но не уточнили, какие именно (существуют разные виды санкций). «При необходимости» эта мера затронет «и другие российские банки», сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как могут отключить систему
SWIFT — это частная структура, которая существует с 1973 года. К ней подключены свыше 11 тыс. участников в 200 странах и территориях.
Прецедент принудительного отключения страны от SWIFT в мире пока один — Иран: первый раз он столкнулся с такими ограничениями в 2012 году, в 2016 году банки вернулись в систему после заключения соглашения об иранской ядерной программе, но в 2018 году санкции были введены снова.
«Существует несколько вариантов, и пока не ясно, какой будет избран. Иранский (и пока единственный использовавшийся ранее) — через предварительное внесение конкретных банков в список SDN Минфина США с применением вторичных санкций (и извещением SWIFT о необходимости их отключения со стороны США, как было в случае с Ираном в 2018 году), или же в блокирующий список ЕС, когда SWIFT как бельгийская компания отключает банки автоматически (как это было в случае с Ираном в 2012 году)», — говорит директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.
Второй вариант — это «какие-то специально и отдельно прописанные ограничительные меры (США — с вышеупомянутой оговоркой, или ЕС — без нее), упоминающие SWIFT и российский финансовый сектор в общем и целом», добавляет эксперт. В этом случае речь может идти об отключении всех участников финсектора, подчеркивает он.
Если говорить о варианте точечных отключений SWIFT для конкретных лиц и структур, то на практике его осуществить очень сложно, считает Волошин. «Речь идет о том, чтобы отрезать не конкретные банки (где отсев будет по банковскому коду SWIFT/BIC), а конкретные юридические и физические лица, то есть по отправителю, получателю/бенефициару или назначению перевода. В сообщениях формата SWIFT это свободно форматируемые, а не стандартизированные поля. Поэтому фильтровать информацию алгоритмами не получится с достаточной эффективностью», — отмечает он.
Аналитики рейтинговых агентств Fitch и Moody’s ставили риск отключения России от SWIFT, через которую проходит все международные расчеты, в один ряд с блокирующими санкциями США против крупных российских банков. Такие меры «скорее всего, окажут существенное влияние на экономику и финансовую систему», предупреждало, в частности, Moody’s, отмечая, что они чрезвычайно затруднят участие российских банков в международных операциях (в том числе по сопровождению экспорта).
Затронет ли это внутренние переводы
Не должно. С 2014 года в России существует свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была создана, чтобы платежи внутри страны могли проводить банки под санкциями. Среди ее участников есть и иностранные организации (к ней подключились все белорусские банки, четыре из Киргизии, по два банка из Армении и Казахстана, по одному — из Таджикистана и Кубы), но основную долю составляют российские.
По данным ЦБ, в 2020 году ежемесячный трафик в СПФС составил около 2 млн сообщений, или более 20% трафика внутрироссийских сообщений через SWIFT. Сейчас в СПФС 331 участник.
«На большинство услуг и банковских сервисов отключение России от SWIFT никак не повлияет. Операции по картам внутри России — без изменений», — сказал РБК источник в банке из топ-10. Операции по картам внутри России не зависят от SWIFT, отметил и глава ассоциации «Финансовые ассоциации» Роман Прохоров.
Пока ежемесячный трафик СПФС не превышает четверти ежемесячного внутрироссийского трафика SWIFT, указывает Волошин. СПФС до сих пор не начали пользоваться некоторые «дочки» иностранных банков (в списке участников на сайте ЦБ нет «Юникредита»), а также, например, «Тинькофф». Впрочем, отсутствующие в списке организации «наверняка смогут к ней быстро подключиться, а те, которые ранее не использовали СПФС, начнут использовать», полагает Волошин.
Останутся ли доступными переводы за границу
В перспективе и в случае, если российские банки договорятся с зарубежными партнерами, — да. Но только из банков, не попавших под соответствующие санкции и в список SDN.
Что изменится в переводах за рубеж
Волошин отмечает, что Россию с внешним финансовым миром связывает именно SWIFT (если не брать в расчет российско-китайскую альтернативу для взаиморасчетов в национальных валютах и прочие небольшие проекты), поэтому фактически переводы будут невозможны.
Вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные поручения, говорил РБК партнер Borenius Russia Артем Жаворонков. Это сильно замедляет процесс прохождения платежей, но не делает их невозможными. Среди других вариантов — факс и телефонные звонки, добавляет Волошин.
«Сроки могут увеличиться значительно, от недели и более. Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса», — оценивает эксперт.
«Скорее всего, сроки платежей по альтернативным каналам будут проходить от 2 до 10 дней», — отмечает источник в банке из топ-10, добавляя, что переводы за рубеж, «скорее всего, будут проходить по альтернативным каналам с использованием систем Центрального банка (СПФC) и банковских корреспондентских сетей». У некоторых банков и до последних событий переводы в США шли по два месяца, поэтому «увеличение сроков будет сильно зависеть от конкретных ситуаций», указывает Прохоров.
Обмен сообщениями по коррсчетам регулируется двусторонними соглашениями банков, объясняет Прохоров. То есть банки могут договориться сами с собой напрямую, без межгосударственных соглашений (с учетом законодательства и санкционных ограничений). «Главное в этом документообороте — однозначно убедиться, что сообщения приходят от надлежащего контрагента, а не от мошенников. SWIFT это обеспечивает, являясь фактически доверенной средой обмена. А для двухсторонних соглашений нужно будет договариваться о порядке верификации», — говорит собеседник РБК.
Что будет с платежами в зарубежных сервисах и магазинах
Об их запрете по умолчанию речи не идет, но трудности возникнуть могут.
«Все сервисы, связанные с трансграничными операциями, в санкционных банках будут недоступны, в остальных — могут быть затруднены вследствие ужесточения требований комплаенса», — говорит Прохоров.
«Речь (в случае введения санкций. — РБК) идет только о межбанковских переводах средств. Оплата через интернет, через платежные терминалы и на кассах магазинов посредством эквайринга останется доступной. Правда, для этого необходимо, чтобы банковские карты обслуживались платежными системами. Международные платежные системы Visa и Mastercard уже начали отключать недавно попавшие под санкции банки (их карты перестают действовать за рубежом, но продолжают работать внутри России. — РБК)», — объясняет Волошин.
РБК в субботу, 26 января, направил запрос в крупные российские банки с просьбой оценить, как отключение SWIFT повлияет на их работу. Райффайзенбанк сообщил, что «планирует обеспечить бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов в соответствии с требованиями законодательства и опираясь на предписания регуляторов».
«Мы тестируем различные альтернативы международным платежам на основе SWIFT и видим успешные результаты таких тестов. Мы не раскрываем, какие именно альтернативы используем, поскольку эта информация является коммерческой тайной», — сообщили в банке.
ПСБ отказался от комментариев, другие банки не ответили на запросы.