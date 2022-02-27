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12:10 (мск), источник: Ведомости

Центробанк заявил о стабильности банковской системы России

Российская банковская система стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации, сообщил Центробанк. Средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально, отметил регулятор.

Источник: Reuters

«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

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Регулятор пообещал «непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях». Отмечается, что аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник состоится «на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок».

«Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список», — заявили в ЦБ.

В Центробанке напомнили о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая обеспечивает передачу финансовых сообщений внутри страны «при любом сценарии развития событий обеспечивает». Это заявление ЦБ сделал на фоне сообщений западных стран о планах отключить ряд российских банков от международной системы SWIFT.

25 февраля регулятор объявил, что Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств.

Bloomberg писал, что США рассматривают возможность введения санкций против Центробанка России из-за ситуации на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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